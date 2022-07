Skogbrann i Nissedal

– Vinden er en utfordring. Den kan dra brannen med seg til nye steder, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt.

Brannmannskaper fra Vest-Telemark og Agder starter opp igjen slukkingsarbeidet for fullt søndag morgen.

– De skal først hindre spredning. Deretter skal de gå inn med slanger og foreta en grundigere slukking, opplyser Johnsrud.

Sivilforsvaret er også på plass for å hjelpe til med å slukke brannen.

Tre brannmenn til sykehuset

Et skogbrannhelikopter måtte hente ut tre brannmenn i går. De hadde fått i seg røyk og ble lagt inn til observasjon på sykehuset.

Innsatslederen i Nissedal brannvesen, Arnt Olav Storkås, opplyste til NRK i går at det gikk bra med brannmennene.

Brannen ble oppdaga lørdag formiddag ved 12-tida,

I løpet av de neste timene var tre helikopter på plass for å slukke brannen i det vanskelige terrenget.

Meteorologene vurderer skogbrannfaren

Sterk vind har ført til rask spredning, og det er også veldig tørt i området.

Meteorologisk institutt har foreløpig ikke meldt om stor skogbrannfare på Østlandet.

– Dette er noe vi vurderer fortløpende, sier meteorolog Pernille Borander til NRK.

De skal ta kontakt med skogsjefene for å få en statusrapport. Det er grunnlaget for om Meteorologisk institutt sender ut et farevarsel.

Borander opplyser at vinden kommer til å roe seg litt utover dagen i området der det brenner i Nissedal.