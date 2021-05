Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

15 prosent av all smitte i Noreg det siste døgnet er påvist i Skien og Porsgrunn.

Ifølgje tal frå Folkehelseinstituttet var det 45 personar som fekk påvist korona i Skien torsdag. Talet var 19 i Porsgrunn.

I desse kommunane er det rett og slett for mykje kontakt mellom menneske. Det seier assisterande direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.

– Smitten spreier seg i nye miljø i desse byane. Det tek tid å få oversikt og kontroll, men det er fullt mogleg å slå det ned. Kommunane jobbar godt med det, seier han.

Espen Rostrup Nakstad seier dei følger nøye med på smittesituasjonen i Skien og Porsgrunn. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hundrevis møter ikkje opp

Men om folket i Skien og Porsgrunn gjer ein god nok innsats for å slå ned smitten, kan det setjast spørsmålsteikn ved.

Dei siste dagane er det mellom 400 og 450 personar som ikkje har møtt opp til timen dei hadde bestilt for å ta koronatest.

Samtidig har NRK vorte kontakta av fleire som seier dei må vente fem dagar for å få time til testing.

– At så mange ikkje møter opp, gjer at ventetida på test blir unødvendig lang. I tillegg til at verdifull kapasitet ikkje blir utnytta, seier kommunalsjef i Skien kommune, Erik Nordberg.

Erik Nordberg i Skien kommune seier dei jobbar på spreng for å få smittetallet ned. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

Veit ikkje kva som er grunnen

Kommunen opplyser at nokre av tilfella er dobbeltbookingar.

Grunnen er at skulen bookar time for heile klassar, samtidig som elevar bestiller eigne timar i tillegg.

– Det forklarer berre ein liten del av det. Per no forstår vi faktisk ikkje kvifor dette talet er så høgt. Vi jobbar for å finne ut av det, seier Nordberg.

Tilrår å stengje ned Grenland igjen

Samtidig som smitten i Skien og Porsgrunn aukar kraftig, har ordførarane vore heilt uenige om kva smittevernreglar som skal gjelde.

Fredag formiddag kom nyheita om at FHI og Helsedirektoratet tilrår Grenland å stengje ned og innføre det nest strengaste tiltaksnivået (5b).

Det seier ordførar i Porsgrunn, Robin Kåss, etter eit møte mellom helsestyresmaktene og grenlandskommunane fredag morgon.

Porsgrunn ventar no på kva dei andre kommunane bestemmer seg for.

Porsgrunn har òg bestemt seg for å innføre raudt nivå i barne- og ungdomsskulane frå måndag 10. mai.