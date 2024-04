Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Skatehallen i Larvik skulle legges ned etter at kommunen kuttet støtten til halleie.

Larvik kommune har fått fem millioner kroner hvert år i fem år av staten til å ruste opp bydelen Torstrand, der skatehallen ligger.

Kommunal- og distriktsdepartementet bekrefter til NRK at pengene kan brukes til å dekke den årlige halleien til skatehallen på 800 000 kroner.

Skatehallen er dermed reddet de fem neste årene.

– Da vi hørte at hallen skulle bli lagt ned, var det ikke noe gøy, sier Mailea Kujat Olsen (12).

Skatehallen i Larvik ble en nasjonal sak da politikerne før jul kuttet støtten til halleie, fordi kommunen har dårlig råd.

Skaterne har kjempet for å beholde hallen.

Ordføreren kom med gledelig nyhet

Når ordføreren og to politikere dukker opp i skatehallen denne kvelden, venter skatejentene spent.

– Dere har vel fått med dere at skatehallen skal legges ned, sier ordfører Birgitte Gulla Løken (H), før hun smiler og fortsetter:

– Men det skal den ikke, den skal fortsette, ler hun.

Jentene ser litt overrasket på hverandre og smiler.

– Det er kjempebra, for da mister ingen hobbyen sin her, sier Lily Brekke Jacobsen.

– Det var en overraskelse! Dette stedet hjelper folk med å skate, sier Lykke Sofie Kristiansen.

Skateklubben i Larvik jubler over at skatehallen får penger til holde åpent de neste fem årene. Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

Pengedryss redder hallen

Larvik kommune har fått 5 millioner kroner hvert år i fem år av staten til å ruste opp bydelen Torstrand, der skatehallen ligger.

Flere kommuner i Norge har fått slike avtaler.

Politikerne i Larvik har håpet at satsingen kan dekke den årlige halleien til skatehallen på 800 000 kroner.

Skatehallen i Larvik har fostret flere verdensstjerner, og er kjent langt utenfor kommunens grenser. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

Nå viser det seg at det er mulig.

Statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo i Kommunal- og distriktsdepartementet bekrefter til NRK at kommunen kan bruke pengene til skatehallen.

Hun viser til at midlene skal brukes til tiltak som skaper attraktive møteplasser, og hindrer utenforskap og kriminalitet.

– Det kan for eksempel en skatehall kan bidra til, sier Wiggen.

Reddet i fem år

Ordføreren slår dermed fast at skatehallen er reddet de fem neste årene.

– Når departementet sier at det er åpning for dette, så blir det sånn, sier Løken.

Ordfører Birgitte Gulla Løken, Krf-politiker Kari Bondevik Haga Moldvik, og Kjetil Vold (H) kom med gode nyheter til skateklubben. Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

– Andre politikere i opposisjonen har ment at kommunen burde ta seg råd til å betale støtten selv. Burde kommunen det?

– Det er så mye kommunen skal ta seg råd til. Larvik og hele Kommune-Norge står overfor store omstillinger. Dette er én av mange saker, sier ordføreren.

Rødt-politiker Jan Caroll Henriksen har ment at kommunen selv bør gi støtte til halleien.

Han foreslo det på vegne av opposisjonen i sist kommunestyremøte.

Nå er han likevel glad for at det har blitt en løsning.

– Hovedmålet var at de får drive videre. Når løsningen er at de kan det, er vi tipp topp fornøyde, sier Henriksen

– Litt på gråten

Leder i Larvik skateklubb, Stig Rune Anvik, hadde ikke turt å håpe på en slik nyhet.

– Det kunne ikke vært noe bedre beskjed egentlig. Jeg er nesten litt på gråten, og veldig glad, sier han.

Skateklubben har vært i hallen i 15 år.

BLE OVERRASKET: – Vi synes dette er kjempebra. Nå mister ingen her hobbyen sin, sier Mailea Kujat Olsen, Lily Brekke Jacobsen, og Lykke Sofie Kristiansen. Foto: SINDRE THORESEN LØNNES / NRK

Uten støtte til halleie ville de stått uten hall fra mars neste år. Å få støtte de neste fem årene betyr mye, forteller Anvik.

– For mange av oss er det vårt andre hjem, fordi vi er her så ofte. Vi har fortsatt lyst til å være her. Det er blitt vårt, sier han.