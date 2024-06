Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Enorm pågang av laksefiskere i Numedalslågen i Larvik.

Miljødirektoratet stengte laksefisket 33 steder på grunn av rapporter om svært lite laks hittil i år.

Rekordlave laksetall i 2024 fører til at laksefisket stenges i deler av Norge for å beskytte bestanden.

Folk som ønsker å fiske laks ringer for å vurdere forholdene i Lågen.

Stengingen av laksefisket kan føre til god business for laksefiske i Numedalslågen.

Flere nye fiskere har kommet til Lågen for å fiske. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.







Det er 20 minutter siden vi møttes, lederen i Holmfoss lakselag og jeg. Han ser ned på telefonen sin. 8 ubesvarte anrop.

– Det har kokt godt. Siden fredag har ikke telefonen min stått stille. Vi har et enormt påtrykk nå, sier Nils-Olav Gjone.

Rekordlave laksetall i 2024 fører til at laksefisket stenges i deler av Norge for å beskytte bestanden.

Nils-Olav Gjone er leder i Holmfoss lakselag. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Miljødirektoratet er bekymret for at den lave mengden laks som kommer inn i elvene for å gyte, kan føre til en dramatisk nedgang av fiskearten.

– De som ringer er folk som ønsker å fiske laks, og vil vurdere hvordan forholdene er her i Lågen. De skjønner hvorfor direktoratet stengte de andre vassdragene, men vi kan heller ikke slippe helt opp. Da havner vi i samme situasjon, sier Gjone.

Dette er elvene som stenges Ekspander/minimer faktaboks Østfold: Glomma m. Aagardselva.

Agder: Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Lygna

Rogaland: Figgjo, Hjelmelandsåna, Nordelva (Åbøelva), Vikedalselva.

Vestland: Uskedalselva, Steinsdalselva, Oselva, Nærøydalselva, Sogndalselva, Daleelva, Gaula i Sunnfjorden, Nausta, Åelva og Ommedalselva, Gloppenelva, Strynselva, Hjalma.

Møre og Romsdal: Austefjordelva, Korsbrekkelva, Rauma, Eira, Surna.

Trøndelag: Orkla, Gaula, Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Steinkjerelva og Byaelva, Namsen. Disse elvene stenges for lakse- og sjøørretfiske fra klokken 24 natt til søndag.

Miljødirektoratet møtte Norske Lakseelver mandag kveld.

– Det var et veldig bra oppklaringsmøte hvor Miljødirektoratet og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning la frem sitt beregningsgrunnlag for hvorfor de gikk til så drastiske skritt med å stenge 33 elver for sportsfiske, sier kommunikasjonssjef i Norske Lakseelver, Pål Mugaas.

Et av de dårligste årene

– Nå er det risiko for alvorlig skade på laksebestandene, og vi mener derfor at vi må gjøre tiltak, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Foto: Geir Mogen

Laksefisket stoppet klokken 24 natt til søndag og elvene er stengt på ubestemt tid.

– Det er med tungt hjerte vi stanser laksefisket. Vi vet at sommerens laksefiske er en viktig tradisjon og til stor glede for mange, men nå teller rett og slett hver laks.

Hun sier at det er deres ansvar å sørge for at det blir nok lakseyngel til neste år, slik at man kan føre bestanden videre.

Det er mange nye fiskere som fisker laks i Numedalslågen. Foto: Vegard Lilleås / NRK

Kan bli god business

Den enes død, den andre brød heter det i ordtaket.

Stengingen av laksefisket kan føre til god butikk for laksefiske i Numedalslågen.

– Det som er viktig nå er å balansere det som kan bli god business og det som er mest nyttig med tanke på å ta vare på villaksen, sier lederen i Holmfoss lakselag, Nils-Olav Gjone.

– Er det noen som allerede har kommet til Lågen som egentlig skulle andre steder for å fiske?

– Det er det. Det har spredd seg utover hele vassdraget, og vi har flere nye fiskere her vi står nå.