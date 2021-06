Tommy Andersen i Fredrikstad var litt tidlig ute da han skulle hente en pizza mandag kveld.

Som ivrig fuglekikker tok han seg en liten ekstratur i området Sorgenfri. Plutselig fikk han høre noe som ingen har hørt i Norge på nesten 50 år.

Stadig flere

Norsk Ornitologisk Forening opplever oftere enn før at de får beskjed om at det er sett og hørt uvanlige fugler i Norge.

STORK: Den ses i Norge av og til, men regnes som sjelden. Foto: Frode Johansen

I mai var det stork på et jorde i Tønsberg. 1. juni var det en sumpsanger i Horten. 23. mai fikk Birger Giskehaug tatt flere bilder av en amursvale på Mølen i Larvik. Han tror ekstra mange fugler havner her nord akkurat nå fordi været og vinden er gunstig for oss.

Ivrige observatører registrerer hundrevis av funn hver dag på denne nettsiden.

Folk registrerer mer enn noensinne. Artsdatabanken rundet 25 millioner registreringer 31. mai.

KVALITET: Bjørn Olav Tveit er en av flere som kontrollerer funn av sjeldne fugler i Norge. Foto: privat

Norsk Ornitologisk Forening har en sjeldenhetskomite som kvalitetssikrer funn av sjeldne fuglearter i Norge. Bjørn Olav Tveit sitter i den komiteen.

Han tror det er to grunner til at det oppdages flere uvanlige fugler nå.

– Et varmere klima og flere som er ute i naturen, sier han. Interessen for fuglene har økt i koronatiden og foreningen har fått flere medlemmer.

Tveit er mer enn litt begeistret over det som skjedde i Østfold mandag kveld.

Lyden av en sumprikse

Første gang noen så en sumprikse i Norge var i 1972 på Årnestangen. Den erfarne ornitologen Asbjørn Thune fikk tatt et bilde av den ukjente fuglen.

Siden har fugleentusiaster lett og lyttet, men det har vært stille.

– Den høres ut som en blanding mellom frosk og en leke-trompet, sier Bjørn Olav Tveit.

Hør lyden av sumprikse her.

VARSLES: Slik så det ut da en trompeterfink ble oppdaget i Øygarden. Det var andre gang den fuglearten ble sett i Norge. Foto: Frode Falkenberg

Da meldingen kom fra Fredrikstad, reiste han seg rett opp fra middagsbordet i Bærum og kjørte så fort han kunne til Østfold. Fugler kan jo fly, så den kunne bli borte når som helst igjen. Plutselig var sommerkotelettene på grillen mindre viktig.

– Jeg hørte den med en gang jeg åpnet bildøra, forteller han begeistret. Men den var vanskelig å få øye på, så ingen fikk tatt et bilde denne gangen. Selv om svært mange tok turen for å se.

Sumprikse holder seg mest i Øst-Europa og sørover til Afrika. Den er ikke så uvanlig i Sverige, men nå har den også dukket opp hos oss. Igjen. Etter 50 års stillhet.

Tveit sier noen fugler velger en annen rute og kan slå seg til på nye steder. Han kaller dem for Columbus-fugler. De oppdager nytt land.

Lørdag 5. juni er det den store artsdugnaden i Norge. Da er det ikke bare fugler som skal registreres i løpet av 24 timer.

