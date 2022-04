Satellittbilde viser Norge uten skyer: – Sjelden vi ser dette

Det solfylte påskeværet skal ikke gi seg med det første.

– Høytrykket blir liggende ut uka, sier meteorolog Martin Granerød.

Tirsdag ble det målt 20,5 grader i Notodden. Det var varmest i landet.

Flere kommuner opp til Helgelandskysten fikk nesten se 20-tallet.

Nesten helt skyfritt

Et satelittbilde tatt like før klokka 09.00 onsdag, viser at det nesten ikke lå en sky over hele landet, med unntak av noen få skyer langs kysten vest og øst i Finnmark.

– Dette ser vi forholdsvis sjelden, sier Granerød.

Han sier lavtrykkene ofte dominerer i Norge, men i dag er høytrykket ekstra sterkt. Onsdag er det varmere i Oslo enn i Barcelona og Athen.

Hovedstaden ligger an til å bli en av de varmeste i Europa.

EKSAMEN: Sarah Bagelo og Celine Thomassen koser seg i sola utenfor Farmandstredet. De har tatt en pause fra jobbing med eksamen. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

I Sør-Norge viser prognosene at finværet skal vare gjennom helgen og utover neste uke.

– Det kan komme et høyt skydekke som sola kan skinne gjennom, sier meteorologen.

Fra mandag blir været mer usikkert, og temperaturene kan bli litt lavere.

Varme temperaturer gir oransje farevarsel for skred i fjellet og gult skogbrannvarsel.

20 GRADER: Meteorologisk institutt opplyser at gjennomsnittet for når gradestokken har bikka 20 grader om våren de siste 30 åra, er 26. april. Foto: Meteorologisk institutt

Koser seg i sola

Signe Skog Bjelland og Vegard Bjerkelund gikk onsdag seg en tur i Hortensskogen i storefri

– Det er deilig. Vi satt inne i lunjsen og tenkte at vi ikke kunne sitte der å slække når det er så fint vær ute, sier Bjelland.

TUR: Vegard Bjerkelund og Signe Skog Bjelland går på Horten vgs, og gikk seg en tur i midttimen. Foto: Aina Beate Indreiten / NRK

På brygga i Tønsberg er det flere som går tur i sola.

– Vi har tatt turen fra Lillehammer og skal kose oss her i dag, sier Solveig Eriksen.

BRYGGA: Solveig og Jan Eriksen på brygga i Tønsberg. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Sol i nord

Nord-Norge har også fått kjenne på varmen. Tirsdag ble den høyeste temperaturen målt til 18,6 grader i Brønnøysund.

Fra torsdag blir det kjøligere.

– Det kommer et lavtrykk fra Norskehavet som vil prege været med mer skyer og litt nedbør, sier Granerød.

Tromsø havn i 12-tiden onsdag. Foto: Henrik Bøe / NRK

Finn frem solkremen

Flere steder sør i landet er det varslet moderat UV-stråling de neste dagene.

Ifølge meteorologen er det generelt moderat UV-stråling i lavlandet, og sterk UV-stråling i fjellet der snøen reflekterer solstrålene.

På kysten ved sjøen vil strålingen være sterkere.

Fint vær også i Bodø. Her fra Landegodefjorden i 10.30-tiden onsdag. Foto: Kjetil Skogen / Privat