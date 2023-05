Tidligere denne uka fortalte leder for patruljeseksjonen ved Larvik politistasjon, Trond Andreassen, at personen som ble satt i cellebilen ikke hadde flyttet seg da politibilen skulle kjøre fra stedet. Her er politiets forklaring:

– Den politipatruljen som var der, den fikk et annet viktig oppdrag som patruljen måtte dra på. Og derfor skulle de kjøre fra stedet. I det øyeblikket de skal dra fra stedet, er det en del ungdommer som ikke flytter seg for politibilen. Så vi sliter rett og slett med å komme oss ut fra området, til det andre oppdraget som er viktig for oss. På grunn av det, så tar en av polititjenestemennene tak i en av dem som ikke ønsker å flytte seg, og setter ham bak i bilen, sånn at vi om mulig kan komme ut fra stedet der.