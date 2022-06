Natt til lørdag 25. juni trakk Zaniar Matapour våpen og skjøt rundt seg utenfor flere utesteder i Rosenkrantz' gate i Oslo sentrum.

To personer mistet livet, og flere mennesker ble hardt skadet.

Robin Furunes (33) fra Drangedal havnet midt i skytedramaet.

Han trodde aldri han skulle få se familien igjen da han sendte denne tekstmeldingen til storbroen sin:

R Robin: Skyting her

Glad i dikkan P Patrick: Skal jeg komme inn å hente deg Robin?? Så kan du bli med heim til Drangedal. P Patrick: Hvor er du nå? Reiste du til leiligheten?

– De jævligste sekundene jeg har opplevd noen gang

Sommerkvelden startet så fint.

Robin og vennegjengen møttes først I Pride-teltet ved Spikersuppa i Oslo sentrum.

Glade folk og god stemning i gatene.

Like over midnatt gikk turen videre til utestedet London Pub, et populært samlingssted for homofile i hovedstaden. Vennene koste seg med vin, og gledet seg til Pride-feiringen dagen etter.

Like etter klokken 01 gikk han på utsiden sammen med en venninne for å ta seg en røyk.

– Vi koste oss og skravla, forteller han til NRK.

Så kom det første smellet.

TRYGG: Hjemme ved kjøkkenbordet hos storebroren i Drangedal føler han seg trygg. – Familien og arbeidsgiveren min har vært til enorm støtte denne helga. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Først trodde han lyden stammet fra fyrverkeri. Så kom alle hylene fra folk i gata rundt ham.

– Da skjønte jeg at det måtte være noe alvorlig.

Noen kastet seg ned på bakken. Andre løp. Selv stormet han inn gjennom døra til London pub. Opp en trapp og videre inn i lokalet han kjenner så godt fra tidligere besøk.

I det samme falt en gutt som var truffet.

Sammen med en annen jente forsøker han å hjelpe gjesten som ble liggende blodig på gulvet.

Så kom det en ny salve.

– Da ble vi enige om at vi måtte gjemme oss, forteller Robin.

– Det er de jævligste sekundene jeg har opplevd noen gang.

Like etter kom en annen gjest løpende inn, og fortalte at gjerningsmannen var på vei i deres retning.

– Da tenkte jeg at mine siste sekunder hadde kommet.

Ringte til storebror fra gjemmestedet

Rundt ham var folk hysteriske.

Først sendte han tekstmeldinger til storebroren hjemme i Drangedal, der han selv har vokst opp.

Så ringte han for å ta farvel.

Broren svarte raskt.

– Han lå og sov, så først forstod han nok ikke helt hva jeg sa, men det tok ikke lang tid før alvoret i situasjonen gikk opp for han, husker Robin.

De to brødrene hadde telefonkontakt i flere minutter. Storebror forsøkte å roe ned lillebroren i en ufattelig dramatisk situasjon.

– Det var beintøft, sier Robin.

TUNGT: Robin Furunes har innsett at hendelsen i Oslo er noe han vil bære med seg. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Da politiet endelig fikk kontroll på situasjonen, ventet det et raskt avhør, før han kunne dra hjem til leiligheten på Torshov i Oslo.

Dagen etter reiste han rett hjem til Drangedal, der han har tilbrakt resten av helgen for å roe seg.

Han har fått hjelp og støtte av storebror, svigerinne og nevøene på 9 og 12 år.

Arbeidsgiveren kom også raskt på banen samme natt som hendelsene skjedde, med tilbud om noen å snakke med.

– Jeg tenker jo på det hele tiden. Det er godt å prate om det av og til. Andre ganger er det godt å snakke om alt mulig annet, sier han, og sender et varmt blikk i retning nevøene sine.

Gutten som ble truffet foran ham overlevde skuddskadene.

– Jeg var jo sikker på at han døde, med alt blodet og at han ble liggende stille. Nå har jeg hørt at han overlevde og ligger på sykehus. Jeg håper han kommer seg raskt. Det var for jævlig å se han ligge der og ha vondt.

Skulle delta på minnestund mandag

Mandag kveld hadde de forskjellige skeive organisasjonene planlagt en markering på Rådhusplassen, bestående av taler og musikalske innslag.

Der skulle også Robin Furunes være til stede.

Nå må han ta det som det kommer, og deltar om det skjer noe spontant. Det viktigste er å møte venner.

– Det blir godt å snakke ut om det som har skjedd, og være sammen. Det var mange som hadde gledet seg til å feire pride.