Rekordmye nedbør på Lifjell

Kun fire ganger er det registrert over 100 mm nedbør ved målestasjonen på Lifjell, som ble satt opp i 2013.

Mandag ble den forrige rekorden slått, og med sine 125,9 mm med nedbør ble Lifjell det våteste stedet i landet forrige døgn.

Det forteller klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Jostein Mamen.

Mandag ble det sendt ut gult farevarsel for Aust-Agder, Vestfold og Telemark.

Uvanlig

Stasjonen på Lifjell er en stasjon som kan få en del nedbør, ifølge Mamen.

– Den ligger 1100 meter over havet, og når da luftmassen kommer mot et fjell og heves, kan det bli utfelt mye nedbør.

Ifølge klimaforskeren er det å få 100 mm med nedbør i løpet av et døgn på Østlandet, uvanlig.

– Hvilke konsekvenser kan det få når det kommer så mye nedbør på så kort tid?

– Så mye nedbør vil føre til rask økning av vannføring, så det vil ha betydning for elver og bekker.

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt Jostein Mamen bekrefter at det ble satt ny rekord på Lifjell forrige døgn. Foto: met.no

Fordi det har vært tørt i terrenget de siste ukene fikk trolig ikke de store nedbørsmengdene de største konsekvensene denne gangen.

Heftig

Daglig leder ved Jønnbu fjellkyrkje og ungdomssenter, Halgeir Vreim var en av de som merket regnværet godt.

Han er på Lifjell nå sammen med en skoleklasse, som er på leirskole.

– Det var jo ganske heftig da. Vi merket at det trommet ekstra godt på taket, og det var best å være innendørs.

Han forteller videre at elevene tok været med godt humør, og at de synes det var veldig moro å springe ute i regnet på kvelden.

– Det var god fyr i tørkerommet for å si det sånn, men alle fikk tørre klær i dag tidlig.

Vreim forteller videre at elevene nå er på tur i fjellet, og at det er litt mer fuktig på stiene enn normalt, men at bakken har tatt godt unna vannmengden som kom.

Ny rekord?

Mandag sa statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til NRK at det kan komme et nytt farevarsel for enkelte områder når vi nærmer oss helga.

– Hvordan ser det ut de kommende dagene, kan vi også få ny rekorder?

– Prognosene gir faktisk over 100 mm i løpet av den kommende uka. Vi får se, prognoser er ikke alltid like gode på å treffe riktig nedbørsmengde, sier Mamen.

Norgesrekorden er en berømt rekord fra november 1940 i Indre Matre. Da kom det 229,6 mm i løpet av 24 timer.