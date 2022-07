De tre regnbueflaggene ved Midgard vikingsenter skulle i utgangspunktet henge oppe i pride-måneden juni. Men etter skytingen i Oslo natt til 25. juni, ble det bestemt at flaggene skulle henge oppe noen ekstra dager.

– Det var vår måte å markere vår støtte til de berørte rundt skytingen i Oslo, sier kommunikasjonsrådgiver Therese Grande i Vestfoldmuseene som Midgard vikingsenter er en del av.

– Jeg har ikke ord

Men natt til 4. juli skar noen av linene på tre flaggstenger. Flaggene ble også stjålet, forteller Grande.

Regnbueflaggene skulle symbolisere mangfold, demokrati og toleranse foran senteret som formidler kunnskap om vikingtiden.

– Det er helt forferdelig. Jeg har ikke ord, fordi dette er en viktig markering i år, spesielt fordi det er Skeivt kulturår, sier Grande.

Kommunikasjonsrådgiver Therese Grande i Vestfoldmuseene sier tyveriet av regnbueflaggene skal anmeldes. Foto: Mekonnen Wolday

Skeivt kulturår markeres fordi det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge.

På halv stang

Det er ikke første gang flaggene ikke får være i fred på Midgard vikingsenter.

For noen uker siden hadde noen firt regnbueflaggene på halv stang, forteller Grande.

– Det er vel ikke alle som er enig i at vi flagger med flaggene. De var vel ute etter å markere sin mening om det, tenker jeg, sier Grande.

Hun kjenner ikke til at andre museer har opplevd noe lignende. Hun sier regnbueflagget har fått være i fred ved Slottsfjellmuseet i Tønsberg.

Slik så det ut før regnbueflaggene ble stjålet og flagglinene kuttet av. Foto: Aina Beate Indreiten / NRK

Men stort sett har Midgard vikingsenter bare fått positive tilbakemeldinger på at de markerer pride, sier hun.

– Folk synes det er fint at vi markerer det på denne måten og spesielt i disse dager med tanke på det som skjedde i Oslo.

Mandag fikk de også tilbud om å få et regnbueflagg av en privatperson.

Ønsker tips

Tyveriet av flaggene skal anmeldes. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

– Vi ønsker gjerne tips fra folk hvis de har opplysninger eller observasjoner av tyveriet, sier krimsjef Jan Frode Johannessen i Horten.

Regnbueflaggene fikk ikke henge oppe så lenge som planlagt ved Midgard vikingsenter i Horten. Foto: Midgard vikingsenter.

Håper flaggene kommer opp igjen

Det er Borre Vel som henger opp flagg på flaggstengene til Midgard vikingsenter. Leder Kjell Arne R. Brudvik reagerer på at noen har fjernet flaggene.

Leder Kjell Arne R. Brudvik i Borre Vel synes det er trist at flagene ikke har fått være i fred. Foto: Privat

– Jeg synes det er trist. Man skulle jo håpe at man hadde kommet litt lenger i 2022 enn det man nå ser resultatene av. Man bør alle streve for å ha et samfunn som heier på mangfoldet og et tolerant samfunn, sier Brudvik.

Han sier det ikke er opp til han om det flagges med regnbueflagg neste år, men han håper at de kommer opp.