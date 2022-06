Statsminister Støre: – ​​​​​​​Igjen er Norge rammet av et brutalt angrep mot uskyldige

– Denne dagen skulle vi feire kjærligheten og farge gatene i regnbuens farger. Isteden er vi fulle av sorg, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

To personer er drept etter at det ble løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London Pub natt til lørdag. London pub er et utested mange skeive bruker.

Ti personer er alvorlig skadd, og elleve er lettere skadd.

– Igjen er Norge rammet av et brutalt angrep mot uskyldige mennesker, sier Støre.

– Da gjerningsmannen begynte å skyte, forandret verden seg fra lykke, latter og kjærlighet, til hat, kuler og drap. Våre tanker går til de som i natt mistet en de elsker. Til de som er skadet og de som i dag føler seg redde og utsatte.

– Selv om vi ikke vet om det skeive miljøet var målet, vet vi at det skeive miljøet er offeret, sier statsministeren.

– Vi er et fellesskap

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hever terrortrusselnivået i Norge, og vurderer masseskytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

– Vi vet at mange muslimer er fortvilte. Da er det vårt ansvar å gjøre det tydelig at ingen andre enn de som sto bak angrepet er ansvarlige, sier statsministeren.

– La det ikke herske noen tvil. Vi er et fellesskap. Et mangfoldig fellesskap. Vi vil aldri skremmes til taushet eller gi opp våre verdier.

Mange har lagt ned blomster og regnbueflagg i Oslo sentrum etter skyteepisodene i natt til lørdag. Foto: Håve Fjell/Privat

Justisministeren: Vær årvåken

Sammen med statsministeren, er også justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Politiets råd er å oppføre seg som normalt, men være årvåken. Alle politidistriktene har fått oppdrag om å gjøre ekstra vurderinger, og sette inn tiltak og forsterke innsats hvis det er nødvendig, sier justisminister Mehl.

Saken etterforskes som en terrorhandling.

– Det er meningsløst at vi tapte liv i natt. Mange bidro med stor innsats for å redde liv. Flere sivile bidro i pågripelsen. De bidro med livreddende innsats overfor skadde, sier justisministeren.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– I natt ble regnbuen farget svart

– I natt har mine venner blitt skutt etter og uskyldige mennesker er drept. Vi var i gang med tidenes fest. Vi var fylt med kjærlighet og frihet. Men i natt ble regnbuen farget svart.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen var sterkt preget på pressekonferansen lørdag.

– Det er farligere for skeive å gå hjem fra byen enn andre. Våre innbokser fylles opp med hat. Noen mener at skeives liv er mindre verdt enn andres, sa Trettebergstuen, som selv er homofil.

– I dag er dagen for å legge armene rundt hverandre i fortvilelse og forståelse i sorg. Vi skal passe på hverandre.

– Vi er flere her i Norge som elsker, enn de som hater.

Statsminister Jonas Gahr Støre, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er alle kledd i svart etter skytingen natt til lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

«En ekstrem islamistisk terrorhandling»

Politidirektoratet har som følge av PSTs trusselvurdering, bedt politidistriktene om å iverksette beskyttende og trygghetsskapende tiltak.

– Vi vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Det jobbes med å avklare grad av ideologisk motivasjon og tilknytning til andre ekstremister eller tilhørende nettverk, sa fungerende PST-sjef Roger Berg.

Zaniar Matapour (42) er siktet for drapene i Oslo sentrum. Han er tidligere straffedømt for og kjent av PST.

Han er tidligere dømt for grov vold og oppbevaring av narkotika.

Foto: Privat

– I dag er en mørk dag

Lørdag ettermiddag ble det også hold en pressekonferanse i Oslo rådhus.

Byrådsleder Raymond Johansen, ordfører Marianne Borgen og politimester i Oslo politidistrikt Beate Gangås var til stede.

– I dag er en mørk dag. Det skulle ha vært en festdag, men ble en dag for sorg, sinne og fortvilelse, sa byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

– Oslo lar seg ikke knekke, vi lar ikke terroristene kue oss. Oslo pride skal gjenoppstå og komme tilbake sterkere enn noen gang, sa en tydelig preget byrådsleder.

Byrådsleder Raymond Johansen, ordfører Marianne Borgen og politimester i Oslo politidistrikt Beate Gangås. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mener det var riktig å avlyse paraden

Sammen med han var ordfører Marianne Borgen.

– Nå i dag står vi sammen i sorgen i Oslo by og i hele landet. Vår dypeste medfølelse går til de som mistet sine næreste, og også de som ligger skadet på sykehus. Og alle deres pårørende og familier, og de som opplevde skytingen på nært hold i natt, sier Borgen.

– Nå må vi ta vare på hverandre. Vi må se hverandre og vise omtanke.

Politimester Beate Gangås berømmer ledelsen i Pride for at de avlyste den store pride-paraden som etter planen skulle gå lørdag.

– Det var en tøff avgjørelse, den var gjort etter råd fra PST og politiet. Det var en riktig avgjørelse. Vi skal gjøre alt vi kan for å sikre arrangementer i forbindelse med Pride i tiden fremover, sier Gangås-