I år har klasserommene vært tommere enn vanlig. Fravær blant elevene har gjort det vanskelig for lærere å sette karakterer.

Etter sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole.

Det melder regjeringen i en pressemelding mandag.

– Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet, skriver regjeringen.

Mye fravær

2.-klassing Martin Hatløy ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund synes det er bra at det nå blir satt grenser for fravær. Han merker at elever har misbrukt at fraværsgrensen har vært borte.

Hatløy tror det blir uproblematisk med 10 prosent grense.

– Du skal være mye borte før det blir krise, sier Hatløy.

Martin Hatløy ved Spjelkavik videregående skole i Ålesund. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Rektor Rune Heggdal er glad for at fraværsgrensen blir gjeninnført. I vår har det vært mye fravær på skolen, som ikke skyldes sykdom.

– Jeg tror at ungdommen har godt av å venne seg til at det finnes noen rammer å forholde seg til, slik som i arbeidslivet, sier Heggdal.

Han mener at siden 10 prosent fravær utgjør 18–19 dager i året, hadde også en arbeidsgiver reagert dersom en ansatt var borte så mye.

Likevel ønsker han seg en endring i ordningen. Han ser for seg at elevene kunne levere inn egenmelding for et par sykedager, i stedet for å måtte dokumentere et kort sykefravær med legeerklæring.

10 prosent fravær

Dersom en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, får ikke eleven karakter i faget. Eleven kan få dokumentert fravær med gyldig dokumentasjon.

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak for dokumentasjonskravet ved helserelatert fravær.

– Vi ville unngå at elever med symptomer på luftveissykdom gikk på skolen av frykt for høyt fravær, samt unngå smitte og spredning av koronavirus, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i pressemeldingen.

– Firkantet

Jens Karlsen er elev på Bamble vgs. og synes i utgangspunktet 10 prosent-regelen er en god idé, men at regelen er litt firkantet.

– I gym har vi kun en time i uka. Går du glipp av noen få timer, risikerer du å ikke få karakter, sier Karlsen.

Han synes fraværsregelen bør justeres avhengig av hvor mange timer man har i et fag.

– Den bør ikke alltid være 10 prosent, men 20 eller 25 i gym, sier han.

ELEV: Jens Karlsen ønsker mer fleksibilitet i fraværsreglene. Foto: Eirik Horgmo Nomme / NRK

Gjør skolen bedre

Til NRK sier Høyres skolepolitiske talsperson, Jan Tore Sanner, at Høyre har bedt regjeringen innføre den vanlige fraværsgrensen siden februar.

Han mener mange elever har mistet viktig undervisningstid på grunn av fraværsgrensen.

– Fraværet av fraværsgrensen og ingen eksamen har bidratt til at mange stoler har stått tomme i norske klasserom.

– Feilspor

SV mener det er et feilspor å gå tilbake til fraværsgrensen slik det var før pandemien.

– Koronaskolen har gitt oss en masse erfaringer, og en av erfaringene er at fraværsgrensa er rigid og lite fleksibel. Så lite fleksibel at den måtte sløyfes gjentatte ganger, sier utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård.

– Man bør heller lage et fraværsreglement som passer bedre med virkeligheten. Slik at elevene ikke må dra til legen for å dokumentere at de er forkjøla, sier han.