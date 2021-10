Reddet mann fra skjær: – Kan ha vært på skjæret i hele natt

En person ble cirka klokken 08.20 fredag morgen reddet opp fra Rakkeholmane i Stavern etter at fritidsbåten hans forliste.

Mannen ble observert på en holme av to fiskere som fikk varslet om hendelsen over kystradioen. Et redningshelikopter fra Rygge fikk mannen opp og til sykehus.

– Vi så at han sto på skjæret relativt trygt. Men vi lot redningshelikoptret hente han, forteller Øyvind Giske Sundquist, skipsfører på redningsskøyta Ivar Formo, til NRK fredag formiddag.

– Med den sjøen og den dønningen som var der ute, var det ikke mulig å gå til land med redningsskøyta.

Kan ha vært der lenge

De tror han kan ha vært på skjæret lenge.

– Den informasjonen vi har fått, gjør at mannen kan ha vært på skjæret i hele natt, forteller Sundquist.

Han ble fraktet til sykehus, men er trolig ikke alvorlig skadd. Båten hans har gått ned like ved skjæret.

Fredag startet hummersesongen, men Redningsselskapet sier de ikke vet om mannen var ute fordi han skulle fiske hummer. Han vil ikke anbefale å dra for langt ut på sjøen nå for å fiske hummer.

– Været er på vei opp. Folk må gjøre en vurdering selv, men vi ser helst at folk er litt forsiktige.

– Jeg ville ikke gått ut i småbåt nå, forteller Sundquist.

Personene som observerte mannen på skjæret var selv ute og fisket hummer, forteller han.