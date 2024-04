Recreate ASA er slått konkurs. Det børsnoterte selskapet med utspring i Grenland har sunket som en stein på børsen den siste tiden.

– Det er både trist og synd. Vi har stått på døgnet rundt de siste dagene for å finne løsninger, sier gründer og hovedaksjonær Emil Eriksrød.

Skiensmannen fremholder at de har vært veldig nær en løsning.

– Dessverre var det et par små forhold som partnere ikke kom til enighet om på målstreken.

I løpet av relativt få år har forretningsimperiet til mangemillionæren fra Skien fremstått som en berg-og-dal-bane-reise.

– Hva var det jeg sa?

Redaktør og finansmann Trygve Hegnar har over lengre tid uttrykt sterk skepsis til Eriksrød og hans forretninger.

Høsten 2019 skrev Hegnars Finansavisen at Eriksrød selger luft, tro, håp og kjærlighet til investorer og banker.

Trygve Hegnar har lenge ment at Recreate ikke var liv laga. Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK

– Jeg burde vel si «Hva var det jeg sa?», men det er litt alvorligere enn det. Konkursen var som ventet, sier Hegnar til NRK få minutter etter at konkursen var et faktum.

Han påpeker at Eriksrød & Co. ikke hadde midler lenger, ikke mulighet til å skaffe seg lån og at verdien på selskapets bygninger sank.

– De falt i den fellen at de skulle bli veldig store på kort tid. De kjøpte eiendommer i Telemark, Vestfold og Oslo på samme tid uten nok penger og hadde en gjeld på halvannen milliard kroner, sier Hegnar.

– Snakket mye om de store tingene

– Er dette historien om luftslottet som sprengtes?

– Ja, jeg mener at hovedeier som eide halvparten av selskapet var veldig ekspansiv og snakket veldig mye om de store tingene. Han snakket mye om hva de skulle få til uten å ha grunnlag for det.

Eriksrød har følgende kommentar til Hegnar og andre som har kritisert ham og selskapet over lengre tid.

– Eiendomsmarkedet har vært tøft over lang tid etter at krigen i Ukraina startet for to år siden. Rentene har steget på rekordtid og inflasjonen har kommet. Vi har vært åpne på at det har vært kjempetøft lenge og dessverre endte det som det gjorde.

Håper å skjerme de ansatte

Eriksrød sier at de ansatte i selskapet ble informert skriftlig om konkursen minuttet etter at børsmeldingen ble sendt ut.

– Vi informerte om at vi jobber med å trygge arbeidsplassene og at det ikke skal få noen konsekvenser.

Det er ifølge Eriksrød 12-13 ansatte i konsernet hvorav fire er tilknyttet ASA.

I 2010 etablerte Eriksrød, som da var i slutten av 20-årene, eiendomsselskapet R8 Property.

Etter kun få år hadde Eriksrød bygget seg opp en solid portefølje med eiendommer både i Grenland, Vestfold og osloområdet.

– Vi skal doble verdiene innen 2023, utbasunerte Eriksrød i en pressemelding våren 2021.

Da ble det samtidig kjent at R8 Property ASA skulle børsnoteres og Eriksrød sparte ikke på fyndordene.

– Siden vi etablerte R8 Property i 2010 har vi utviklet 28 eiendommer med fokus på bærekraftige, teknologiske løsninger og kunden i sentrum. Basert på denne erfaringen har vi en ambisiøs vekststrategi om å doble eiendomsverdiene til fem milliarder kroner innen 2023.

Internasjonal anerkjennelse

Flaggskipet i daværende R8 Property som senere ble omdøpt til Recreate, er Powerhouse Telemark.

Det karakteristiske byggverket ved Porsgrunnselva er utropt til en av verdens mest energieffektive og miljøvennlige bygninger. CNN kåret også Powerhouse Telemark til én av de ti bygningene på verdensbasis det ble knyttet størst forventninger til i 2020.

Karakteristiske Powerhouse i Porsgrunn. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Ved børsnoteringen i juni 2021 omfattet selskapets portefølje nærmere 30 eiendommer på over 100.000 kvadratmeter.

I første kvartal dette året hadde eiendomsporteføljen en samlet verdi på over 2,2 milliarder kroner.

Ifølge skattelistene var Emil Eriksrød god for nærmere 80 millioner kroner i 2020. I 2022 bikket formuen så vidt 11 millioner.

Kraftig børsfall

En vesentlig del av forklaringen er Recreates voldsomme børsfall. Ved børsnoteringen ble hver aksje verdsatt til 38 kroner. Denne uka ble aksjen omsatt for under 30 øre.

For å si det på en annen måte: I juni 2021 var Recreate, daværende R8 Property ASA, verdsatt til 724 millioner kroner. Med den nevnte aksjeprisen på 30 øre, er selskapets verdi på snaue 6,5 millioner.