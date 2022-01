Reagerer på Politihøgskolens bonusordning: – Har tilsynelatende for mye penger å rutte med

Mandag skrev NRK om Politihøgskolen som ga 3,5 millioner kroner i bonus til de ansatte, for en ekstra god jobb under pandemien.

Hver ansatt fikk opp til 10.000 kroner fordi de bidro ekstra til at elevene kom gjennom studien til normal tid.

– Tonedøvt

Men Amundsen mener bonusene aldri skulle nådd de ansattes konto.

– Det er tonedøvt av en statlig arbeidsgiver å dele ut millioner av kroner i bonus, mens mange private sliter og går konkurs. Hovedsignalet som sendes er at Politihøgskolen tilsynelatende har for mye penger å rutte med, sier Amundsen til NRK.

Leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen reagerer på at Politihøgskolen deler ut bonuser til de ansatte. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Fremskrittspartiet

Amundsen synes bonusutbetalingen hadde vært mer forståelig hvis det gjaldt operative politifolk, som har levd med forhøyet risiko under pandemien.

– Men slik dette fremgår, virker det som at noen har hatt behov for å tømme kontoen før neste års budsjett, sier Amundsen, som var justisminister for Erna Solberg-regjeringen i 2017.

Vil se på budsjettet

Ifølge Amundsen skrev skolen i et budsjettinnspill, så sent som 26. mars, at de hadde behov for å trappe opp utdanningen for å kunne opprettholde måltallet med to politifolk per 1000 innbyggere.

– Det er åpenbart et behov for å gå igjennom Politihøgskolens budsjetter og se i hvilken grad de forvalter fellesskapets midler på en forsvarlig måte.

– Denne konkrete saken tilsier at det kan være mulig å trimme budsjettet, sier Amundsen.

Vedtaket fra styret til Politihøgskolen.

Vil ikke kommentere

Pressevakt ved Politihøgskolen (PHS), Runar Kvernen sier PHS ikke vil kommentere kritikken fra Amundsen.

– Vi har forklart bakgrunn og omstendighet rundt tilståelsen av tilleggskompensasjon til ansatte ved PHS, og ønsker ikke å kommentere ytterligere rundt Amundsens utsagn, skriver han i en e-post.

PHS er underlagt Politidirektoratet. NRK har forsøkt å få en kommentar fra politidirektør Benedicte Bjørnland uten å lykkes.

I en e-post fra kommunikasjonsavdelingen står det at:

«Dette er en beslutning PHS har tatt i samråd med styret. Henvendelsen må derfor rettes til styreleder.»