Som pappa har Alexander Verlo startet en underskriftskampanje. Han frykter konsekvensene dersom barn får ingen eller mindre trening.

Verlo mener det gjør at barn blir inaktive, og at det kan gå utover det psykososiale.

– Kanskje man har dette som eneste sosiale plattform i hverdagen, da ødelegges jo den.

– Et paradoks

Verlo mener barn og unge har lidd nok under pandemien. Han synes det er et paradoks at mens statsminister Erna Solberg denne uka sa at barn kan trene igjen, så får ikke barn og unge trent, fordi idrettshallen brukes til vaksinering.

LIDD NOK: Pappa Alexander Verlo fra Holmestrand mener vaksineringen ikke må gå ut over aktivitetstilbud for barn og unge. Foto: Privat

Selv synes han Bodøs løsning, et nedlagt butikklokale, er god. Han mener også tomme hoteller og forsamlingslokaler egner seg godt.

Norges Håndballforbund har også engasjert seg. Generalsekretær Erik Langerud er redd uker med restriksjoner der trening og kamper har vært umulig, går ut over motivasjonen til å fortsette. De frykter frafall i håndballen.

De har derfor kontaktet idrettskretser og idrettsråd i kommuner for at vaksinering ikke skal skje i idrettshaller.

– Noen steder ser vi at kommuner aktivt har gått inn og funnet andre steder for å gjøre vaksineringen, og dermed har unngått idrettshallen, andre steder ikke, sier Langerud.

Han understreker at det viktigste for håndballforbundet er at det gjøres en vurdering, at man ikke hopper på for raske løsninger.

Vurdert andre alternativer

I Oslo benyttes andre lokaler enn idrettshaller flere steder, noe håndballforbundet er takknemlig for.

Horten og Holmestrand kommuner skal bruke to haller, men sier at aktiviteter som rammes skal få være andre steder.

Verlo mener likevel treningstilbudet rammes, da det trolig blir færre treningstimer for mange.

VAKSINEBÅS: Slik ser det ut inne i idrettshallen der vaksinen settes. Foto: Holmestrand kommune

Kommunedirektør Hans Erik Utne i Holmestrand sier hallen blir stengt to dager i uka første omgang. Hvordan det blir fremover, er uvisst.

Utne sier de har gjort grundige vurderinger før lokale ble valgt. Valget falt på idrettshallen fordi dette er det eneste lokalet som kan ivareta smittevern, personvern og internettilgang.

– Dette var det lokalet vi kunne velge for og rett og slett være sikre på at vi greier å vaksinere, så vi ikke endte med å bli den kommunen som faktisk satt igjen med vaksiner som var gått ut på dato, sier Utne.

Underskrifter

Onsdag formiddag hadde 137 personer skrevet under på Alexander Verlos underskriftskampanje og det var delt 144 ganger på Facebook.

Underskriftene havner kanskje hos regjeringen.

– Hvis det blir en del underskrifter, så kan man kanskje prøve å dele de med regjeringen, så de ser hva kommunene driver med der ute. For det er ikke en uttalt praksis fra regjeringen at de skal bruke idrettshaller.

Etter saken ble kjent, har Verlo blitt kontaktet av mange som har lignende eksempler.

RIGGES: Alt gjøres klart for å få vaksinert innbyggerne. Foto: Holmestrand kommune