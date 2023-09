• Amelia Trondsen-Rasmussen, som har ADHD, ville gi opp videregående skole etter bare to måneder, men ble hjulpet av prosjektet Våre unge i Larvik.

• Prosjektet har så langt hjulpet 160 unge.

• 1 av 10 unge under 30 år melder seg helt ut av alt, og blir avhengig av foreldrene og med liten tro på at de duger til noe.

• Våre unge er et samarbeid mellom fylket, kommunen og NAV, med næringslivet som medhjelpere.

• Beregninger viser at det koster rundt 15 millioner kroner pr. ung person som faller utenfor.



