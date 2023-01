Politiet: Køyr forsiktig

Som dei siste dagane vil det også søndag vere utfordrande køyreforhold.

Då det tidlegare i veka snødde mykje i Sør-Noreg gjer det nylege mildvêret at snøen no smeltar. I delar av både Austlandet, Agder og Rogaland er det no moderat fare for flaum.

Dette kan føre til lokale overfløymingar og overvatn på vegane.

I 13-tida var Strømsåstunnellen på E134 mellom Drammen og Mjøndalen stengd fordi vatn i vegbanen måtte fjernast. Den er no open.

I Kristiansand vart ein undergang stengd på grunn av flaum og dei som skulle krysse fylkesvegen måtte fraktast med buss og drosje.

Frå politiet i Sør-Aust er beskjeden klar.

– Køyr forsiktig, skriv dei på Twitter.

Våte vegar i Kobbervikdalen i Drammen. Du trenger javascript for å se video. Våte vegar i Kobbervikdalen i Drammen. Video: Robert Hansen / NRK

Fare for vassplaning

Operasjonsleiar i Sør-Øst politidistrikt, Jon Kristian Johnsen, åtvarar bilistar i distriktet deira om fare for vassplaning.

Laurdag kveld og natt til søndag var det to trafikkuhell på E18 som politiet knytte til mykje vatn på vegane.

Først snurra ein bil rundt på Drammensbrua og trefte autovernet. Deretter snurra ein bil rundt ved Nykirke i Vestfold før den trefte snøkanten og velta.

Ein bil snurra og enda på sida på E18 etter Flårtunnelen natt til søndag. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen / VIB

I morgontimane søndag blei fartsgrensa på E18 mellom Bommestad ved Larvik og Lierbakkene utanfor Drammen nedsett til 80 kilometer i timen.

Denne er no sett tilbake til normalt.

Statens vegvesen seier til NRK i 12-tida at det no ser mykje betre ut på E18 mellom Larvik og Drammen, men dei ber framleis bilistar om å tilpasse farten etter forholda.

Våte vegar på Austlandet i dag. Foto: Robert Hansen / NRK

Glatt på snødekte vegar

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen aust, Mikael Olsen, oppmodar trafikantar å ta ei vurdering på om dei må ut og køyre.

– Og viss ein må, så bør ein berekne litt ekstra god tid, og rett og slett ta det litt rolegare enn vanleg.

Han forklarar at det på berre vegar er stadvis mykje vatn, medan det på snødekte vegar vil kome meir is.

Laurdag kveld fekk Oslo-politiet mange telefonar om glatte vegar og vanskelege køyreforhold.

Fortaua i Holmestrand er også glatte i dag. Foto: Robert Hansen / NRK

Store forskjellar i landet

Meteorologisk institutt meldte laurdag kveld at det laurdag var nesten 50 grader forskjell på den varmaste og den kaldaste temperaturen på fastlands-Noreg.

Medan det på Opstveit i Vestland fylke målte 11,1 plussgrader, kunne innbyggarane i Kautokeino på Finnmarksvidda sjå temperaturar på 38,2 minusgrader.

Desse tendensane ser ein att på vegane.

På Sagene i Oslo jobbast det med å rydde vekk snø. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Også gravemaskiner er på plass for å hjelpe til med rydding. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

I Sør-Noreg er dei fleste store fjellovergangane no opne. Fylkesveg 27 Venabygdsfjellet er stengt.

Uvêr i nord

I Nord-Noreg har derimot morgontimane bestått av fleire stengde vegar grunna uvêr. Her er det meldt om gult farevarsel for vind fleire stadar.

Mellom anna har det vore kolonnekøyring på E6 Saltfjellet, og på E6 Kvænangsfjellet er det framleis kolonnekøyring. Begge desse var stengt tidlegare søndag, og kan stengast igjen på kort varsel.

På Kvaløya i Tromsø er vegen stengt mellom F862 Sjøtun og F7764 Buvik.

– Det er mykje vind, så det blir fokkskavler. Fokkskavlene har gjort det vanskeleg for brøytemannskap å halde vegane opne i morgontimane, seier trafikkoperatør Renate Aanes i Statens vegvesen.

.– Når brøytebilen har køyrt, så fyk det igjen bak. Det ventast at vinden vil roe seg i Troms i 13-tida, men at det vil bli verre i Finnmark i løpet av dagen.

Lengst nord er uvêret veksande. I halv to-tida søndag er både E6 Sennalandet og Fv 888 Bekkarfjord-Hopseidet stengde grunna uver. Her blir det teke ei ny vurdering klokka 18.00 søndag.

E69 Repvåg - Nordkapptunnelen er stengd no, men ein planleggjar kolonne frå Veidnes kl. 15.45.

Fv 98 Ifjordfjellet er stengd og på Fv 889 Snefjord-Havøysund er det kolonnekøyring.

Norwegian avgangen frå Alta til Oslo klokka 11.15 vart kansellert på grunn av vêrforholda. Flyet vart omdirigert til Tromsø, ifølgje Altaposten.