Foreløpig går det fint for seg på hovudvegane, ifølge Arvid Wahlstrøm, som er trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Øst.

– Det kan forandre seg enkelte stader på Austlandet i og med at det er meldt nedbør i form av regn. Det vil føre til nedsmelting av snø langs vegnettet, seier Wahlstrøm.

Då fryktar dei det kan bli mykje vatn på vegane.

– Det blir i området Innlandet, Viken og på lokalt mindre vegar. Dei større vegane vil halde seg stort sett oppkøyrd, seier trafikkoperatøren.

Veromslag

Meteorologane har sendt ut farevarsel for is delar av Austlandet. Etter fleire dagar med store snømengder i Sør-Noreg blir det no mildare og nedbør kan komme som regn fleire plassar.

Når det begynner å regne og smelte langs vegane kan det fylle seg opp i avløp, ifølge Vegtrafikksentralen.

– Gjerne der det ligg sluk og slikt som går tette og anten må tinast eller reinskast opp, seier Arvid Wahlstrøm i Vegtrafikksentralen Øst.

SLAPS: Det har førebels ikkje vore store hendingar på vegane, men stadvis slaps på vegane, ifølge Statens vegvesen. Dette bilete er frå E6 utanfor Hamar laurdag. Foto: Statens vegvesen / webkamera

Han seier det er fare for dette utover ettermiddagen og kvelden laurdag og på søndag.

– Det kan bli glatt, så vi har gått ut gjentatte gonger til trafikantane og sagt dei må vere obs på.

Vegtrafikksentralen Sør som overvakar vegnettet i Agder, Vestfold og Telemark og Viken Sør ventar utfordringar i trafikken med regn som frys på bakken laurdag.

Anniken Island fortel at det er bra forhold på hovudvegane også der. Det er førebels bart og vått på E18 og det er rydda bra med snø på sidevegane.

– Men det er meldt regn, så det kan bli regn som frys på bakken. Og då blir det utfordrande for trafikantane og dei som skal gjere tiltak.

Følger med

Dei anbefaler foreløpig ikkje folk å la bilen stå. På hovudvegnettet går det førebels bra og utan store hendingar. Wahlstrøm er likevel spent på korleis det utviklar seg.

– Viss det skulle vise seg å bli problematisk og glatt er vår generelle oppfatning at ein bør utsette køyringa. Vi følger spent med, seier han.

TRAFIKKUHELL: Snøvêret som har råka Sør-Noreg denne veka førte til mange uhell på vegane. Fredag skjedde denne ulukka i Vestre Slidre i Valdres. Foto: Hallvard Bjørge

Vegtrafikksentralen Sør ber folk tilpasse farten til forholda og halde god avstand til andre trafikantar, både fotgjengarar, syklistar.

– Du bør berekne god tid og følgje med på trafikkmeldingar som blir lagt ut, seier Anniken Island.

Også politiet i Innlandet melder om at det har gått fint for seg i trafikken i morgontimane. Men dei følger også nøye med på vêret som er meldt.

– Vi oppmodar om å køyre etter forholda og berekne god tid. Ta omsyn til kvarandre, seier Andreas Ulshagen Jorde hos politiet i Innlandet.

KJETTING: Mange trafikantar har slite på vegane dei siste dagane. Fredag måtte Robin Rosenstrøm legge kjetting på bilen på flatmark i Nittedal. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Opent på dei fleste fjellovergangar

Dei aller fleste fjellovergangane i Sør-Noreg er førebels opne.

Fylkesveg 27 over Venabygdsfjellet held stengt til søndag morgon og då blir det gjort ny vurdering.

På Vikafjellet har det vore stengt, men det blir kolonnekøyring frå klokka 12 i dag. Hol-Aurland har vore stengt, men opna igjen i formiddag.