Samlet inn over 100.000 kroner etter drapet på Bård Lanes (33)

Til sammen har de samlet inn 114.000 kroner for å hjelpe familien med begravelse og minnestund for 33-åringen.

– Når jeg leser kondolansene og hilsener som følger bidragene, får jeg bekreftelsene på det mange av oss vet; Bård var så mye mer enn det som kommer fram i forbindelse med den brutale måten han mistet livet på, skriver Christopher Vedvik, som er en nær venn av både avdøde og familien.

Bård Lanes ble skutt på åpen gate på Kilen industriområde 20. april. Han ringte selv etter ambulanse og fortalte at han var skutt, men døde kort tid etter at han ble fraktet til sykehus.

To personer er nå pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drapet på Lanes, den siste av dem i går ettermiddag. Han sitter onsdag kveld i avhør.

Les også: Pågrepet etter drapet: – Skjønte ikke hvorfor

Mye omsorg

Politiet var raskt ute og fortalte at Lanes tilhørte et kriminelt miljø i byen, og at de etterforsket i denne retningen for å finne gjerningsmennene bak det brutale drapet.

Familien og vennene er opptatt av at det var langt mer ved 33-åringen enn dette.

– Bård var en person det var umulig å ikke bli glad i. Han hadde så innmari mye omsorg til de rundt seg. Han var sprudlende med mye kjærlighet til andre. Også smilet hans, han hadde alltid ett smil på lur, skriver Vedvik.

Familien er kjent med at NRK omtaler pengeinnsamlingen og beskrivelsene av Lanes.

Les også: Mann skutt og drept på Kilen i Tønsberg

Vil ikke kommentere

Gjennom sin bistandsadvokat Knut Strømme sier familien at de ikke ønsker å kommentere saken nå. De ønsker heller ingen media til stede når Lanes skal begraves, og håper på respekt for dette.

– Takket være alle dere som har vist Bård omtanke og støtte, vil han nå få en verdig og fin avslutning, akkurat som han fortjener, skriver Vedvik til de som har støttet med pengebidrag.