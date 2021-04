Politiet har fått konkrete tips på hvem mannen kan være

Sør-Øst politidistrikt har de siste dagene fortsatt arbeidet med å gjennomgå videomateriale og tips som har kommet inn i drapssaken på Kilen i Tønsberg.

I forbindelse med offentliggjøring av både bilde og video fra overvåkingskamera har politiet mottatt flere tips på navngitte personer.

– Det er tips på hvem dette skal være, og når det er konkrete tips som går på hvem personen er, så må vi selvfølgelig følge opp det og se hvor det kan lede hen, sier politiadvokat Fredrik Borg Johannessen.

– Mener dere fremdeles at mannen vi ser på videoen er gjerningspersonen?

– Vi ser det slik at det er en av potensielt flere gjerningspersoner, sier Johannessen.

Politiet jobber på spreng for å prøve å finne ut av hvem dette kan være.

Johannessen ønsker ikke å si noe mer om hvor mange gjerningspersoner de mener kan være innblandet i saken.

Mange timer videomateriale

Mange timer med videomateriale gjennomgås nå av politiet, noe som er tidkrevende.

– Vi gjør dette for å danne en oversikt over personer og kjøretøy som har vært på sentrale steder på aktuelle tidspunkt, sier Johannessen.

VIDEOMATERIALE: Politiadvokat Fredrik Borg Johannessen forteller at politiet har brukt de siste dagene på å gjennomgå mange timer med videomateriale. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Johannessen sier det skaper utfordringer når videomateriale kun lagres i sju dager.

På den tiden må politiet prøve å danne seg et bilde over relevante steder hvor både fornærmede og gjerningspersoner kan ha vært før og etter hendelsen.

– Når man står der og har en eller flere ukjente gjerningspersoner, som vi ikke har kontroll på ennå, så er det et krevende arbeid å danne seg et bilde av hvor kan disse ha beveget seg før og etter.

I tillegg har politiet fokus på avhør av vitner og gjennomgang av alle tipsene som har kommet inn.

Flere teorier om motiv

Politiet jobber nå ut ifra flere teorier for hva som kan være bakgrunn for drapet. Johannessen ønsker ikke å gå nærmere inn på konkrete motiv som de jobber med.

De opplever også at mange ønsker å dele informasjon med politiet, og har fått inn en betydelig mengde informasjon gjennom tips og vitneavhør.

Politiet ønsker fremdeles tips i saken, og ber de som har informasjon som kan være relevant om å ta kontakt på politiets tipstelefon 476 96 500.

31-åring siktet

Torsdag ble en 31 år gammel mann siktet i saken. 31-åringens bil ble funnet utbrent på Sem, noen kilometer utenfor Tønsberg, noen timer etter at Bård Lanes var skutt.

Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap, opplyser Johannessen. Han ønsker ikke å kommentere siktelsen av mannen ytterligere.

Mannen har valgt å ikke forklare seg for politiet etter råd fra sin forsvarer Simen Tveten. Tveten har tidligere sagt til NRK at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

NRK vet at han er dømt flere ganger tidligere. Blant annet for å ha mengder med ulovlige våpen og for salg og oppbevaring av narkotika.

Fredag ble han varetektsfengslet i fire uker i Tønsberg tingrett. De to første ukene må han sitte i full isolasjon.

Takker for støtte

Bistandsadvokat for Lanes sin bror, Knut Strømme, sier hans klient takker for all støtten han har opplevd siden broren ble drept.

Det er blant annet opprettet en Spleis, som skal dekke utgiftene til bisettelsen. Onsdag formiddag er det samlet inn over 110.000 kroner.

– Min klient synes spleisen er flott, sier Strømme.

– Hvordan har han det nå?

– Han har det vondt selvfølgelig, samtidig som han synes det er flott med all støtten han får.