De første politifolkene på stedet utenfor en Rema 1000-butikk på Kilen i Tønsberg forsøkte å gi førstehjelp, og mannen ble kjørt rett til sykehuset som ligger bare noen hundre meter unna. Likevel sto ikke livet til å redde.

Politistasjonssjef i Tønsberg Øystein Holt opplyser at det per nå ikke er noen pågrepet i saken.

– Vi etterforsker bredt og har mye arbeid som gjenstår, sier han.

Etter det NRK får opplyst er mannen tidligere straffedømt, blant annet for narkotikaforbrytelser, og politiet etterforsker om motivet kan ligge her.

Teknikere fra Kripos har også kommet til Tønsberg for å bistå Sør-Øst politidistrikt.

– Avdøde var knyttet til et kjent kriminelt miljø i Tønsberg, og slik vi ser det fremstod han ikke som et tilfeldig offer, sier Holt til NRK.

Skutt utenfor butikken

Det var tirsdag kveld politiet fikk melding om at en person var skutt utenfor en Rema 1000-butikk på Kilen utenfor Tønsberg.

Det var mannen selv som ringte 113.

– Han ringte selv og fortalte at han trolig var blitt skutt. Siden dette er rett ved sykehuset og ikke langt fra sentrum var nødetatene rask på plass, sier Holt.

Mannen var bevisst da politiet ankom stedet, men døde senere samme natt.

– Politiet ønsker i den sammenheng å komme i kontakt med alle som har være på Kilen-området langs Slagenveien mellom klokken 21 og klokken 23. Vi ber personer som har tips til politiet eller har vært i området på det aktuelle tidspunktet om å ringe politiets tipstelefon 476 96 500.

Holt legger også til at åstedet også fremstår som tilfeldig.

– Det er viktig for oss å presisere at det ikke er noe som tilsier at området dette skjedde i skal være utrygt for dem som bor og oppholder seg der, sier han.

Onsdag morgen hadde politiet satt opp sperrebånd rundt konteinere i området. Foto: Helena Rønning / NRK

Bilbrann samme kveld

Et vitne NRK snakket med på stedet i går kveld hørte to skudd i rask rekkefølge på stedet. Vedkommende så minst en person som løp fra stedet og en bil som kjørte fra stedet i høy hastighet.

En bil brant på Sem utenfor Tønsberg samme natt som drapet. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Senere tirsdag natt ble en bil funnet i brann på Sem rett utenfor Tønsberg. Fire personer er pågrepet etter en bilbrannen og skal avhøres.

Minst en av disse personene er tidligere domfelt for narkotikaforbrytelser, men politiet avviser at disse sakene har en sammenheng.

Ifølge Holt etterforskes bilbrannen og drapet på Heimdal i Tønsberg som to separate saker.

– Vi har ingen holdepunkter nå for at disse sakene har sammenheng, sier Holt.

– Føles utrygt

Kjøpmannen på butikken der en mann ble skutt på utsiden i går opplever dette som skremmende.

– Jeg ble kontaktet av politiet kort tid etter at det skjedde, i og med at det var på utsiden av butikken. Vi opplevde det som ganske dramatisk, sier Rolf Erik Sørensen, kjøpmann i Rema 1000 på Kilen i Tønsberg.

Kjøpmann Rolf Erik Sørensen foran butikken å Kilen i Tønsberg. Foto: Helena Rønning

Området utenfor butikken ble sperret av og store politistyrker satt inn i jakten på gjerningspersonene.

– Da kontaktet jeg de som var på jobb og fikk kontroll over situasjonen for vår del. Heldigvis var det ingen av våre ansatte som verken hadde sett eller hørt noe, sier Sørensen.

Likevel opplevde de ansatte situasjonen som utrygg.

– Det føles ganske skremmende. Heimdal er et rolig område. Vi er ikke vant til sånne ting. At det skjedde så nærme butikken, føles selvfølgelig utrygt. Men vi skal ivareta de ansatte på en fin måte.

Kameraovervåking

Kjøpmannen bistår nå politiet med det de kan gjøre.

– Det er klart at det er interessant med vitner som kan ha vært innom butikken. Vi har kameraovervåkning som dekker parkeringsplassen vår og ting de kan fange opp der. Vi bare hjelper til med det vi kan gjøre.

– Er det kundene er opptatt av i dag?

– Kundene prater om det, det har vært et samtaleemne nå på morgenen. Nå må politiet bare gjøre sin jobb, så må vi hjelpe til med det vi kan.