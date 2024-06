Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 35 år gammel mann ble funnet død i Meierelva på Skotfoss, og ble fraktet med båt og deretter på en tilhenger til politistasjonen i Skien.

Mannens søster, Beate Moskvil, reagerer sterkt på politiets håndtering og mener det var en uverdig måte å transportere en død person på.

Politiet forklarer at de tok etiske og krimtekniske vurderinger før de valgte transportmiddel, og at de vurderte dette som den mest verdige måten å håndtere situasjonen på.

Etter ankomst til politistasjonen ble det foretatt en kriminalteknisk undersøkelse, før et begravelsesbyrå hentet den avdøde og kjørte ham til Rettsmedisinsk institutt i Oslo.



Beate Moskvil reagerer kraftig på politiets håndtering etter at hun meldte broren sin savnet på Skotfoss i Skien.

NRK har ved flere anledninger omtalt saken om den 35 år gamle mannen som ble meldt savnet søndag 21. april i år.

Lot avdøde bli liggende i båten

Fire dager senere ble 35-åringen funnet død i Meierelva på Skotfoss. Samme kveld ble mannen fraktet med båt fra funnstedet til brygga ved brannstasjonen i Skien.

– Båten med avdøde ble her tatt over på en henger og kjørt til Skien politistasjon, skriver Annie Sandersen i en e-post til NRK.

Annie Sandersen sier politiet tok etiske og krimtekniske vurderinger før valget av transportmiddel. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

Sandersen som er politiinspektør og seksjonsleder for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt, tilføyer at avdøde da var lagt i en likpose.

– Det ble gjort på denne måten fordi personene som var til stede vurderte at dette var den mest verdige måten å gjøre det på, sett ut fra den situasjonen de sto overfor der og da, skriver Sandersen.

Søsteren ble vitne til transporten

Da bilen og tilhengeren med båten hvor den døde 35-åringen lå kjørte inn porten ved politistasjonen, sto Beate Moskvil utenfor hovedinngangen.

– Jeg så en bil med en båt på tilhenger kjørte forbi, men det kunne jo ikke falle meg inn at de kom kjørende med broren min på den måten.

Beate Moskvil mener politiet behandlet hennes avdøde bror på en uverdig måte. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Hun reagerer på måten den avdøde broren ble fraktet fra funnstedet.

– Jeg synes ikke dette er en verdig måte å transportere en død person på i det hele tatt, uavhengig av om det var min bror i dette tilfellet. Jeg unner ingen andre å oppleve dette, sier Moskvil.

Kriminalteknisk undersøkelse på politihuset

Da hennes avdøde bror ankom politihuset, ble det ifølge Sandersen foretatt en kriminalteknisk undersøkelse som var ferdig nær en time etter midnatt.

Få minutter senere kom personell fra et begravelsesbyrå og hentet avdøde.

– Begravelsesbyrået kjørte avdøde til likhuset, for detter å kjøre videre til Rettsmedisinsk institutt i Oslo. Politiet har fått opplyst at begravelsesbyrået leverte avdøde på instituttet klokken 04.51, opplyser Sandersen.

– Krimtekniske og etiske vurderinger

NRK har spurt politiinspektøren hvorvidt det er vanlig at døde personer som skal videre til Rettsmedisinsk institutt for obduksjon oppbevares på denne måten.

– Krimteknisk pleier som regel å undersøke avdøde på stedet, men det hender, som i dette tilfellet at de gjør unntak. I en slik vurdering blir det gjort både krimtekniske og etiske vurderinger, svarer Sandersen.

Moskvil mener politiet burde rekvirert begravelsesbyrået umiddelbart for å hente hennes avdøde bror på Skotfoss etter at han ble hentet opp av elven.

– Det ville vært den mest verdige måten å gjøre det på, både overfor familien og av respekt for broren min.

– Ikke den normale måten

Åse Skrøvset er leder for gravferd i Virke, landets eneste bransjeorganisasjon for begravelsesbyråer. Hun skjønner godt at Moskvil reagerer.

– Jeg har aldri før hørt om noe lignende. Dette er ikke den normale måten å transportere en død person.

Åse Skrøvset er leder for gravferd i Virke. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Skrøvset viser til at de aller fleste politidistrikt har avtaler med ett eller flere begravelsesbyråer som kontaktes når en død person skal hentes fra et åsted.

– Normal prosedyre er at et byrå kontaktes for å hente avdøde med bårebil. Dette handler om verdighet og hensynet til de etterlatte. Hvis de etterlatte reagerer, er det noe som er galt, sier Skrøvset.