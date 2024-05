Refser bruk av ufaglærte til politiarbeid

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Tidligere statsadvokat Kim Ellertsen kritiserer politiets bruk av arrestforvarere i potensielle straffesaker.

Arrestforvarere har begrenset politimyndighet og det finnes ingen spesifikk utdanning for å bli arrestforvarer.

Politimesterne i hvert enkelt politidistrikt utformer instruksen om begrenset politimyndighet for arrestforvarere.

Politileder Annie Sandersen mener at man ikke trenger en treårig politihøyskole for å gjennomføre en rundspørring.

Nestleder i Politiets Fellesforbund, Ørjan Hjortland, er kritisk til bruken av ufaglærte i politioppgaver og mener at politiet er svært underbemannet.

Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud, ønsker ikke å kommentere saken.

Bildet du ser over ble tatt på Skotfoss i Skien 24. april i år.

To arrestforvarere fra Sør-Øst politidistrikt gikk inn i en boligblokk i forbindelse med letingen etter en 35 år gammel mann.

Bildet ble tatt av journalist Ørjan Madsen i Telemarksavisa (TA) mens politiet gjennomførte en rundspørring i området.

TA-journalisten sier at arrestforvarerne banket på dører, snakket med personer som bodde på adressen og at de gjorde notater.

På bildet står også en av arrestforvarerne med en notatblokk i hånden.

Politiet bekreftet overfor media at det ble gjennomført en rundspørring på adressen, men serverer flere ulike versjoner av hvorvidt arrestforvarerne deltok.

Hva er en arrestforvarer? Ekspander/minimer faktaboks Arrestforvarer er en ansatt i Politi- og lensmannsetaten som ivaretar innsatte i arrester, forestår transport av varetektsfanger til ulike fremstillinger og ivaretar sikkerhet, ro og orden i tinghusene.

Arrestforvarere har begrenset politimyndighet.

Det finnes ingen spesifikk utdannelse som arrestforvarer, men ofte ansettes personer med utdanning og erfaring fra helsevesen, politiet, Forsvaret, Kriminalomsorgen, vakt- og sikkerhetsbransjen og andre relevante fagområder.

Ved noen politidistrikt har arrestforvarerne utvidet ansvarsområde utover arresttjeneste som for eksempel operatører ved operasjonssentralen, forvaltningsmessige gjøremål som for eksempel passutstedelse, sentralbordtjeneste, signaleringsarbeid (foto/fingeravtrykk/DNA) og mottak av anmeldelser.

Arrestforvarere drifter sentralarresten i politidistriktet, noe som omfatter sikkerhet, forpleining, foto- og fingeravtrykk m.m., samt har ansvaret for fremstillinger av personer i politiets varetekt til lege og rettsmøter etc. Kilde: Store norske leksikon

– Rundspørring er politiavhør

Advokat Kim Ellertsen i Elden Advokatfirma mener det er problematisk at arrestforvarere settes til å utføre politiarbeid, inkludert rundspørringer.

– Rundspørring er rettslig sett et politiavhør.

Ellertsen er tidligere statsadvokat og påtaleleder i Oslo politidistrikt og påpeker at politietterforskning har noen kvalitetskrav.

Ellertsen viser eksempelvis til politilovens paragraf 20. Den åpner for at politimyndighet unntaksvis kan gis til andre.

Politimyndigheten skal i slike tilfeller i alminnelighet være begrenset i tid eller til nærmere bestemte saker eller funksjoner, heter det i lovteksten.

– Muligheten ligger der, men kompetansen til å gjøre noe så vidt fjernt fra en arrestforvarers vanlige oppgaver har en risiko, sier Ellertsen.

Advokat Kim Ellertsen i Elden Advokatfirma er tidligere statsadvokat og påtaleleder i Oslo. Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

– Det går på kompetanse til å gjøre de enkelte etterforskningsoppgavene og en rundspørring vil, etter mitt syn, være et politiavhør.

Det er politimesterne i hvert enkelt politidistrikt som utformer instruksen om begrenset politimyndighet for arrestforvarere.

– Om arrestforvarer er utstyrt med begrenset politimyndighet, er det antagelig ikke med tanke på å drive etterforskning. Uten at jeg har sett på dette nøye, antar jeg at deres myndighet primært er tiltenkt bruk av makt i arrest eller i tilknytning til håndtering av personer som blir innsatt i arresten, sier Ellertsen.

30. april begjærte NRK og TA innsyn i instruksen som er unntatt offentlighet. Sør-Øst politidistrikt har fortsatt ikke besvart henvendelsen.

Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt ville på direkte spørsmål fra NRK ikke svare på hvorvidt instruksen gir arrestforvarere mulighet til å utføre etterforskningsarbeid.

– Trenger ikke treårig politihøyskole

Torsdag 25. april ble politiinspektør Annie Sandersen intervjuet av NRK i forbindelse med den nevnte leteaksjonen på Skotfoss.

Hun er leder for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon i Sør-Øst politidistrikt.

Sandersen bekreftet overfor NRK at tilgjengelig personell, herunder arrestforvarere, ble brukt under rundspørringen.

Annie Sandersen er leder for etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon. Foto: VIGDIS HELLA / NRK

– NRK er kjent med at det ble brukt arrestforvarere i en rundspørring. Hvorvidt er det vanlig at dere bruker arrestforvarere til den type jobb?

– Nå er det sånn at politiet bruker de ressursene vi har til rådighet og man trenger ikke en treårig politihøyskole for å gjennomføre en rundspørring, svarte Sandersen.

Politileder ville trekke intervju

Få minutter etter intervjuet tok Sandersen kontakt med NRKs redaksjon og ba om at intervjuet knyttet til arrestforvarere ikke ble publisert.

Hun begrunnet det med at hun hadde uttalt seg feilaktig.

I en samtale med NRK fredag 26. april kom Sandersen med en ny versjon. Da hevdet hun at arrestforvarerne kun utførte vakthold under oppdraget på Skotfoss.

– Hva holdt de vakt over?

– De holdt vakt for å gi krimteknikerne arbeidsro, svarte Sandersen.

Holdt vakt for krimteknikere som ikke var der

Da arrestforvarerne ble fotografert mens de banket på dører, hadde politiets krimteknikere ennå ikke ankommet stedet, ifølge TAs journalist.

30. april sender NRK og TA nye spørsmål til Sandersen. 2. mai svarer hun dette på e-post:

– Arrestforvarerne deltok ikke i rundspørring, men i grovsøket. De banket på dører for å komme i kontakt med de som bodde der, i et forsøk på å utelukke at den savnede befant seg i en av disse.

Tidligere påtaleleder Ellertsen er tydelig på at det å banke på dører og snakke med folk ikke kan defineres som grovsøk.

– Etter min oppfatning er et grovsøk eksempelvis at personer går manngard og leter etter noe i terrenget. Det å banke på dører, stille spørsmål og snakke med folk for å innhente opplysninger, er etter mitt syn en etterforskningsoppgave som krever politiutdanning eller annen særskilt kompetanse.

Her er arrestforvarerne på vei inn i boligblokka på Skotfoss 24. april. Foto: Ørjan Madsen / Telemarksavisa

– Bør ikke skje

Nestleder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund (PF) liker dårlig at politiet bruker arrestforvarere til å utføre politiarbeid, mens nyutdannede polititjenestepersoner står uten jobb.

– Det er forferdelig uheldig og det bør ikke skje. Dette er et klart uttrykk for det vi har sagt lenge, nemlig at politiet er svært underbemannet. Det er en utrolig krevende situasjon.

Ørjan Hjortland, nestleder i Politiets Fellesforbund. Foto: Politiets Fellesforbund

Hjortland sier at det har blitt 470 færre politistillinger her i landet i løpet av fjoråret og hittil i år.

– Det er kritisk, sier PF-nestlederen, som vurderer å kontakte Politidirektoratet for å følge opp bruken av ufaglærte som utfører politioppgaver.

Politimester vil ikke svare på spørsmål

NRK har møtt politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt under arbeidet med denne saken. Han ønsker ikke å stille til intervju.

Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt. Foto: John-André Samuelsen / NRK

NRK har vært i kontakt med en av arrestforvarerne som deltok i oppdraget på Skotfoss.

– Om du har spørsmål vedrørende dette må du kontakte Stian Hoftaniska som er leder for arresten, skriver arrestforvareren på SMS.

Hoftaniska er leder for arrestavsnittet ved Grenland politistasjon. Han sier han ikke er kjent med at arrestforvarere ble benyttet under rundspørringen på Skotfoss, men tilføyer:

– En rundspørring er en oppgave som kan utføres av arrestforvarere om det er behov for dette. Jeg kan ikke se at dette krever en lovhjemmel utover begrenset politimyndighet.

– Hadde behov for å rette feilen

7. mai sender politiinspektør Sandersen denne kommentaren til NRK:

– Jeg kan forstå at dette har skapt noe uklarhet. Da jeg snakket med deg første gang, hadde jeg ikke fått sjekket opplysningene om arrestforvarernes deltagelse og deres rolle i forbindelse med søket på Skotfoss.

Hun er enig i at det fremstår som at hun bekrefter at arrestforvarerne ble benyttet til rundspørring.

– I ettertid ser jeg at jeg burde ha sjekket dette før jeg svarte deg. Jeg hadde et behov for å rette feilen før det ble publisert.

– Så det betyr altså at det er grovsøk eller vakthold arrestforvarerne gjennomfører på bildet i TA der de banker på dører og har med seg notatblokk?

– Viser som sagt til mine svar til deg på e-post 2. mai 2024, skriver Sandersen.