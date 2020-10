Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt, Magnar Pedersen, opplyser mandag at de har opprettet sak.

Skal avhøres

– Jeg har gitt beskjed om at det skal opprettes en straffesak for brudd på bestemmelsen om diskriminering, og bedt om at man avhører de som var involvert i saken, sier han til NRK.

Magnar Pedersen, politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Ifølge klubbledelsen innrømmet en vakt å ha kommet med rasistiske tilrop mot Vålerengas Ousmane Camara under kampen.

Hva som skjer videre i saken er det ifølge politiet for tidlig å si noe om.

– Vi får ta en påtalemessig avgjørelse når vi har faktaene på det rene, og ikke bare på bakgrunn av det som står i avisa, sier Pedersen.

Han mener det er uhørt å komme med denne typen utsagn.

– Det kan vi ikke akseptere, og da må vi opprette sak og straffeforfølge det.

Utvist på livstid

Saken har fått massiv oppmerksomhet etter at hendelsen ble kjent.

Sandefjord fotballs daglige leder, Espen Bugge Pettersen, trengte ikke lang betenkningstid for å ta avgjørelsen om å utestenge den aktuelle vakten fra stadion søndag.

Sandefjord fotballs daglige leder, Espen Bugge Pettersen. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Vi fjernet denne personen kjapt, og var også kjappe med å beslutte at dette måtte få konsekvenser, sier han til NRK dagen derpå.

Den frivillige vakten skal ha vært tilknyttet klubben gjennom flere år.

– De frivillige er engasjert og brenner for klubben. Da er det ekstra kjedelig at man opplever dette, sier han til NRK.

Han er ikke lenger velkommen til Sandefjords arena, verken som vakt eller supporter.

– Det gjelder for alltid. Den beslutningen er jeg veldig trygg på, sier Bugge Pettersen.

NRK har mandag ettermiddag forsøkt å få en kommentar fra daglig leder med tanke på at politiet etterforsker saken, uten hell.

Supporterne reagerer

Det som skjedde har også opprørt supporterne i Sandefjord fotball.

– Det er jo verre enn å tape tre null mot Vålerenga. At det blir ytret noe slikt i Sandefjord på en offentlig arena, synes jeg er helt forkastelig, sier Jørn Granerød Horntvedt.

Han er programleder i SF-podden, en podkast som omhandler Sandefjord Fotball.

Han fikk høre om hendelsen i mix-sonen.

– Det eneste jeg kan si er at vi støtter Camara fullt ut, og håper han ikke har noe dårlig inntrykk av Sandefjord på grunn av dette.

Tar saken alvorlig

Magnar Pedersen vil ikke forskuttere hva slags konsekvenser hendelsen kan få for vakten.

Han understreker imidlertid at det er flere eksempler på saker som har resultert i både bøter og fengselsstraff.

– Når det er så klart som i dette tilfellet, så er det jo åpenbart noe som bør forfølges av politiet.