Planer om å kjøre til hytta i dag? Det fraråder meteorologen

Mildvær, regn og sørpe på veiene preger fredagen og fører til glatte veier flere steder på Østlandet.

Dét kan ødelegge planene til vinterferiefolket som hadde tenkt seg på hytta i dag.

Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Telemark, Agder, deler av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag starter sin vinterferie fredag.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Sigrid Auganæs, anbefaler å la bilen stå.

– Fredag er ikke dagen å kjøre til fjells, sier hun til NTB.

– Kan miste kontroll

Det er sendt ut et gult farevarsel for is på store deler av Østlandet. Nedbøren kommer først som snø og sludd, men vil i perioder komme som underkjølt regn og regn som fryser på kald bakke.

Gult farevarsel for is på Østlandet på torsdag og fredag. Foto: Meteorologisk institutt

Det fører til glatte veier og store mengder vann i veibanen enkelte steder. Vegtrafikksentralen Sør ber derfor bilister om å tilpasse farten.

– Det er fare for vannplaning og at sjåførene kan miste kontroll på bilen, sier trafikkoperatør Ole-Petter Ruud.

I tillegg er farevarselet for snøskred i Vest-Telemark endret fra gult til oransje nivå. Varsom.no ber folk om å unngå ferdsel i bratt terreng med løs og våt snø.

MILDVÆR: En snømann i Fevik i Grimstad har smeltet som følge av mildværet. Foto: Siv Bente Ulvestad

Flere trafikkulykker

Det siste døgnet har det vært flere trafikkulykker som følge av de såpeglatte veiene.

Fredag morgen rykket nødetatene ut til to ulykker på E18 i Holmestrand kommune i Vestfold. Den ene bilen snurret og traff autovernet, mens den andre havnet på taket.

– Fører har fått sleng på grunn av slaps i veibanen, sa operasjonsleder Inge Landsrød til NRK i morgentimene.

SNURRET RUNDT: Det var rundt klokka 7.00 fredag morgen at to personer havnet i ulykken på E18. Ingen personskader, melder politiet i Sør-Øst. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Ber om hjelp

Forsikringsselskapet If advarer om at sørpeværet kan føre til tette rister og skape økt trøbbel med overvann.

STORE SKADER: Kommunikasjonssjef i If Sigmund Clementz: – En del feilberegner hvor høyt vannet går, og får store skader på bilen. Foto: Vilde Jagland

– Hvis det samler seg mye vann, kan dette trenge inn i boliger. Det kan i verste fall føre til skader for opp imot 500.000 kroner, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

Han oppfordrer derfor folk til å hjelpe kommunene der de bor med å åpne slukene ved å fjerne snø og slaps.

– Men da må du tenke på sikkerheten din og ha på en gul refleksvest, legger han til.