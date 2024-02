Meteorologisk institutt utvidet torsdag formiddag et gult farevarsel for is i Sør-Norge og varsler utfordrende kjøreforhold i store deler av landsdelen.

Det har allerede vært flere ulykker torsdag ettermiddag og kveld.

Front mot front i Larvik

Ved Vindfjell på grensa mellom Vestfold og Telemark gikk det galt like før klokken 15.30 torsdag.

To biler traff hverandre front mot front i høy fart.

– Skadeomfanget er foreløpig ukjent for oss, men det har vært høy hastighet og høy energi med tanke på skadene, sier Ståle Fuglaas. Han er innsatsleder i Sørøst politidistrikt.

Ståle Fuglaas, innsatsleder i Sørøst politidistrikt, ber folk ta det rolig på veiene i dag. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Et eldre ektepar er kjørt til sykehuset i Skien, mens en mann i 30-årene er kjørt til Tønsberg.

Bilene er totalskadd som følge av ulykken, der det i ettermiddag har vært lange køer.

Det har vært lange køer på riksvei 32 som følge av ulykken torsdag.

Veien ble åpnet for alminnelig ferdsel like før klokken 18.

Flere ulykker

Utover kvelden har det vært flere ulykker i samme område:

Sandefjord, 18.00: To biler kolliderte på E18 ved avkjøringen mot Stokke. Ingen alvorluig personskade.

To biler kolliderte på E18 ved avkjøringen mot Stokke. Ingen alvorluig personskade. Larvik, 18.10: Langs Ulaveien i Larvik skled en bil av veien. Bilen ligger i grøfta og er ikke til hinder for trafikken. Sjåføren er en mann i 80-årene som fremstår som uskadd, ifølge politiet.

Langs Ulaveien i Larvik skled en bil av veien. Bilen ligger i grøfta og er ikke til hinder for trafikken. Sjåføren er en mann i 80-årene som fremstår som uskadd, ifølge politiet. Nome, 19.00: En lastebil og en personbil kolliderte front mot front. Sjåføren av personbilen, en kvinne i 60-årene, er sett til av ambulanse på stedet. Hun skal ha kommet fra ulykken uten alvorlig fysisk skade. Hun er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

En lastebil og en personbil kolliderte front mot front. Sjåføren av personbilen, en kvinne i 60-årene, er sett til av ambulanse på stedet. Hun skal ha kommet fra ulykken uten alvorlig fysisk skade. Hun er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Tønsberg 20.05: Enslig bil kjørte i et tre. Det skal ikke være alvorlig personskade.

Fuglaas oppfordrer folk til å ta det rolig.

– Det er snøvær og glatt i veibanen, så folk må kjøre etter forholdene, sier han.

– Folk må beregne god tid og kjøre etter forholdene. Her gjelder det også å være riktig skodd, sier innsatslederen.