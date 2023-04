Overvåkingsvideo avslører: La ut gjenstander i togsporet to ganger

Flere store gjenstander ble funnet i jernbanesporet i Larvik tirsdag kveld.

Blant annet var det lagt ut steinheller, brannslukningsapparater, gassflasker og en tømmerstokk.

Politiet har sett på videoene fra togene torsdag.

Overvåkningsvideoer viser at noen har lagt ut nye gjenstander på toglinja, etter at det første toget passerte og kjørte videre.

– Tog nummer to, som kommer nordfra klokken 21.36, der ser vi også at det er nye gjenstander som ligger på toglinja, sier Tor Eriksen, politistasjonssjef i Larvik.

Viser en vilje om å oppnå noe

Den nye informasjonen bekrefter politiets mistanke om at noen har ønsket å sabotere for togene på Vestfoldbanen.

– Her er det en vilje bak. At man ønsker å oppnå noe. Jeg kan ikke spekulere videre i det, men det viser i hvert fall en vilje om at man ønsker å oppnå noe her, sier Eriksen.

Tor Eriksen, politistasjonssjef i Larvik. Foto: Robert Hansen / NRK

Politiet står fortsatt helt uten mistenkte.

– Vi vet heller ikke per nå om det er en eller flere personer som har utført dette. Vi vet heller ikke noe om motivet, sier han.

Saken er veldig spesiell for politiet, forklarer Eriksen.

– Jeg kan ikke huske at vi har hatt en tilsvarende sak med det omfanget som nå, med det mulige potensial for skader som dette kunne fått.

Brukte brannslukkingsapparat fra bedrifter

I to dager har politiet jobbet intensivt med etterforskning av hendelsen.

Politiet har fått inn mange tips i saken. Tipsene de har fått inn handler mest om brannslukkingsapparatene som ble lagt i sporet.

Brannslukkingsapparatene som ble brukt for å sabotere for togene på Vestfoldbanen tirsdag. Foto: Politiet

– Det er brukte brannslukningsapparater som stammer fra bedrifter i nærområdet, forteller Eriksen.

Politiet ønsker fortsatt tips fra personer som kan ha sett noe, eller tror de har informasjon som kan hjelpe dem videre i etterforskningen.

Det gjenstår fortsatt arbeid med å gå gjennom videomaterialet og tekniske undersøkelser av gjenstandene som er funnet på jernbanesporet.

Brannslukkingspulver på jernbanelinja i Larvik. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Avhørt vitne

Togføreren i et av togene skal ha observert en person med hodelykt like ved sporet tirsdag kveld.

Politiet gikk raskt ut tirsdag og etterlyste denne personen.

På denne strekningen ble gjenstandene lagt i jernbanesporet. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Torsdag har politiet avhørt en person som har meldt seg. Det viser seg at dette ikke er personen de ser etter.

– Vi har avhørt et vitne i dag som har vært i et område litt lenger unna. Det var veldig bra at han meldte seg, men vi har ikke identifisert rette personen. Så vedkommende bes melde seg for politiet ganske snart, sier politistasjonssjefen.