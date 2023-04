Tog køyrde på fleire gjenstandar – lagt der med vilje

Tysdag kveld blei det meldt om at eit tog skal ha køyrt på nokre gjenstandar på jernbanelinja ved Elveveien i Larvik.

Bane Nor fekk melding om at toget hadde køyrt på eit eller anna som forårsaka eit smell under toget.

– Då beordra me redusert køyrehastigheit i det aktuelle området. Og så blei det ganske raskt avdekka at det låg fleire større gjenstandar i sporet, seier pressevakt Harry Korslund i BaneNor til NRK.

Blant anna skal dei ha oppdaga betongblokker med noko armeringsjern og eit brannslukkingapparat.

Politiet blei kalt ut for å undersøke staden med tanke på å finna gjerningsmann.

Politiet trur gjenstandane er lagt på jernbanesporet med vilje. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

– Gjenstandane er lagt der med vilje

– Toget bråbremsa midt på brua. Ein betongblokk med armeringsjern hadde kila seg under toget. Den fikk dei løs med spett, seier journalist i NRK Mette Stensholt Schau, som var passasjer på toget.

Eit brannslukkingsapparat skal ha sete fast under toget. Det fekk dei løs ved å rygge toget litt tilbake.

Sporet er rydda.

Betongen toget køyrde i ligger langs skinnene. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Trafikken er no i gang igjen på strekningen. Dei første toga som køyrer no vil køyre med redusert fart.

– Viss det skulle liggje noko meir då vil det vere mogleg å stanse toga. Det er ein ekstra tryggleikstiltak før me har konstantert at det ikkje ligg meir der, seier pressevakta i BaneNor.

Fleire patruljar har undersøkt området med tanke på å finna gjerningsmann, skreiv Sør-aust politidistrikt på Twitter tirsdag kveld.

Ingen personar skal vere skadde.

Politiet er fortsatt på staden og leitar med hundepatrulje etter gjerningsmannen. Dei ønskjer å komma i kontakt med eventuelle vitne.

– Det herskar ingen tvil om at gjenstandane er lagt der med vilje. Det er også snakk om ein steinhelle, skriv operasjonsleiaren.

Ein person med hovudlykt i området

Ifølgje Korslund observerte togføraren ein person med hovudlykt i området.

Gjenstandar med ein storleik og tyngde representerer ein risiko for alvorlege hendingar, seier han.

– Vi snakkar om gjenstandar som viss dei blir treft på feil måte kan forårsake alvorlege ulukker og har stort potensial for stort skadeomfang, fortel han.