Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Odd Nerdrum, en av Norges fremste kunstnere, åpner museum i Stavern to dager før han fyller 80 år.

Sønnen Öde Spildo Nerdrum er hovedarkitekten bak museet, i samarbeid med moren Turid Spildo.

Nerdrum uttrykker at han er lei av å bli innkjøpt av private samlere, og ønsker at hans kunst skal være offentlig.

Kunstneren, som hadde sin første utstilling på 1960-tallet, er både elsket og omstridt.

Nerdrum bor på en gård utenfor Stavern med familien og elevene sine, men føler seg ofte alene.

Han mener at kunsten handler om menneskene og livet, og at hans bilder hører hjemme på et museum. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det er i den gamle fabrikkbygningen i Sjøparken museet skal åpne på lørdag.

Sønnen Öde Spildo Nerdrum er hovedarkitekten bak museet, i tett samarbeid med moren som deler det samme engasjementet.

– Vi er stort sett uenig om ting innad i familien, så av og til er det fint å dra ut i samfunnet å møte litt enighet, sier sønnen.

SØNN: Öde Spildo Nerdrum er hovedarkitekten bak museet som har offisiell åpning til lørdag. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Kunstneren selv ser frem til å få et eget museum.

– Jeg kan bare si det så enkelt at jeg er veldig lei av å bli innkjøpt av en privat samler. Bildene mine skal ikke være private, de skal være offentlige.

Elsket og omstridt

Odd Nerdrum, en av Norges fremste kunstnere, hadde sin første utstilling på 1960-tallet.

Inspirert av de gamle mestrene er han både elsket og omstridt.

– Det nytter ikke å bli forstått, det er en for lang vei for folk. Men jeg arbeider med en forståelig form, sier kunstneren.

EKTEPAR: Turid Spildo og ektemannen Odd Nerdrum i kunstnerens atelier på gården i Stavern. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Nerdrum bor på en gård utenfor Stavern med familien og elevene sine, likevel føler han seg alene.

– Jeg har følelsen av at jeg har vært mye alene helt siden jeg ble født.

Han tar et åndedrag før han fortsetter.

– Jeg kommer til å forbli mer og mer alene i fremtiden.

Ektefelle Turid Spildo sammen med sønnen Öde Spildo Nerdrum i et av rommene i museet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

William Heimdal er yngste medlem av den sagnomsuste Memorosa-gruppen , en liten gjeng klassisk figurative malere oppdratt på kunstner Odd Nerdrums filosofi.

Viktig kunst

Til mandag fyller han 80 år, det er han ikke så opptatt av.

– Fremtiden er stort sett bare en gjentakelse av livet, det går rundt og rundt. Livet har på en måte ingen mening, annet enn at det skal gå rundt og rundt.

MENNESKELIV: Sønnen forteller om hvorfor kunsten er viktig. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Og kunsten handler om akkurat det, menneskene og livet.

Sønnen forteller at farens kunst er bilder og fortellinger om mennesker og menneskeliv.

– Det berører oss, det er kjempeviktig for et sivilisert samfunn å dyrke historiefortellingen, sier han.

Kunstneren selv forteller at dette ikke bare er bilder.

– Det ligger masse tankearbeid bak, derfor mener jeg at bildene jeg lager hører hjemme på et museum og ikke i et privat hjem.