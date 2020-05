Norske lærere i Spania sparket via e-post

Lars Håndlykken og samboeren Iren Christensen fra Skien begge har vært lærere ved skolen. Sønnen Billy (4) går i norsk barnehage i Spania.

Familien ble i mars koronasyke, og bestemte seg for å reise hjem til Norge med et fly i regi av UD.

– Det var traumatisk å oppleve sykdommen i Spania samtidig som vi har en fireåring. Vi var autoritært låst inne og fikk ikke gå ut, sier Lars Håndlykken

Valget skal nylig ha kostet dem jobben. Oppsigelsen ble sendt på e-post og kom svært overraskende på paret.

– Vi mistet tilgang på PC, arbeidsverktøy og alle rettigheter på noen timer. Lønna ble stoppet umiddelbart, sier Håndlykken.

– Brutalt

Da koronapandemien slo inn for fullt i mars, vedtok skolen at en arbeidstaker ikke kan forvente at arbeidsforholdet vil fortsette, dersom en ikke fysisk kan møte opp når skolen eventuelt åpner igjen.

Den norske skolen i Spania åpner denne uka, selv om spanske skoler holder stengt.

Fordi fordi grensene er stengt, er det ikke mulig for familien å reise tilbake. Samtidig er det 14 dagers karantene ved innreise til Spania.

Håndlykken reagerer på måten ansatte ble sagt opp på.

– Det er usolidarisk og brutalt. Langt fra verdiene som i et demokratisk samfunn bør stå for og klare brudd på arbeidsmiljøloven, sier Lars Håndlykken.

OPPSIGELSE: Slik er oppsigelsen på e-post utformet. Foto: Privat

Åpner ikke spanske skoler

Ifølge han er det syv lærere med lang fartstid som ikke får komme tilbake i arbeid.

Styreleder Ellen Watkinson skriver i en SMS til NRK at hun ikke kommenterer personalsaker i media.

– Skolen har god lærerdekning resten av skoleåret. Vi forbereder en god skolestart for elevene som har søkt skolen til høsten, skriver Watkinson.

Onsdag skrev hun til Spaniaavisen at saken har mange sider.

– De to styrevedtakene du viser til er gjort kjent for skolens ansatte, skriver styrelederen i en SMS til Spaniaavisen.

Selv om Lars Håndlykken var informert om at jobben kunne stå på spill dersom han reiste til Norge, kaller han prosessen uryddig.

– I dokumentene fra møtet var det ingen tillitsvalgte med, det var heller ingen deltakerliste. Samtidig var det full forståelse å få fra rektor om hjemreisen, sier Håndlykken.