Norges «Mark Zuckerberg» er ute av fengsel i USA

Det opplyser hans norske advokat, Hans Marius Graasvold, til NRK.

Ahmed, som nå er blitt 31 år, ble dømt til å sone en elleve år lang svindeldom etter å ha blitt pågrepet av FBI i USA. Ahmed ble første gang fengslet i USA i september 2012.

Graasvold har ikke snakket direkte med Ahmed om løslatelsen, men har mandag formiddag hatt kontakt med familien hans. Planen nå er å komme hjem til Norge.

– Har fått vite via hans familie at han er løslatt, men at det kan ta ca. en uke før han er hjemme, på grunn av arbeid med diverse dokumenter knyttet til løslatelse og hjemsendelse, skriver Graasvold i en SMS til NRK.

Grønn stjerne

20 år gammel ble Ahmed kjent for nordmenn som gründer-spiren som sto bak selskapet Grønt Norge.

Med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge profilerte han seg som skaperen av en mobillader som ladet iPhone via solceller. En ide han og en kamerat hadde fått på stranda i Dubai.

Den unge mannen fra Skien og Ytre Enebakk ble et symbol på at Norske gründere kunne gjøre det godt, og daværende næringsminister Trond Giske og Telenor var blant de imponerte.

Av NRK ble han omtalt som Norges Mark Zuckerberg, amerikaneren bak det Facebook.

Waleed Ahmed og kronprins Haakon. Ahmed ble invitert av kronprinsen i regi av stiftelsen Global Dignity, hvor han snakket om verdighet. Foto: Grønt Norge

– Det var ikke riktig

Men i dokumentarfilmen «Stol på meg» fra 2021, som kan sees i NRK TV, forteller han at laderne var kjøpt fra den kinesiske nettbutikken Alibaba. Han og kameraten hadde heller aldri vært i Dubai, og han hadde diktet opp historier for norsk presse.

– Det var ikke riktig, det vi gjorde. Det var et dårlig produkt. Media solgte den og historien solgte, erkjenner Ahmed selv i dokumentarfilmen.

Da Dagens Næringsliv avslørte bløffene, flyktet Ahmed til USA. Her ble han tatt av FBI for å selge falske rettigheter til Justin Bieber-konserter for flere millioner, til den amerikanske investoren Todd Weinberg. Media ga han derfor kallenavnet «Bieber-svindleren».

Den endelige dommen mot Ahmed ble utsatt flere ganger, blant annet på grunn av e-poster som dommeren mente var en motarbeidelse av rettsvesenet og en mulig trussel mot amerikanske statsborgere.

Ahmed mente at dommeren og FBI har misforstått e-postene han sendte. I dokumentarfilmen spekuleres det i at dette bidro til å gjøre straffen mot ham strengere.

– En ting jeg angrer mest på, er at jeg levde et liv på andres penger. Det tenker jeg på hver dag, forteller blant annet Ahmed i dokumentaren.