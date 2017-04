Historia om Justin Bieber-svindlar blir dokumentar

Ahmed soner for tida ein dom på 11 år i USA for å ha svindla til seg fleire millionar kroner i bytte for rettar til Justin Bieber-konsertar, rettar han aldri hadde.

Men rekka med svindlar er lang, og det starta med solceller og her heime blei han av Innovasjon Norge samanlikna med Facebook-gründer Mark Zuckerberg.

Dåverande næringsminister Trond Giske og kronprins Haakon var blant dei som trakk han fram som ein lysande ung gründer. Han køyrde Porsche, poserte på bilde med kongelege, nobelprisvinnarar og generalsekretæren i FN.

I CELEBERT SELSKAP: Waleed Ahmed var, saman med ei rekke kongelege og celebre gjester både frå inn- og utland samla på Skaugum i 2011 i forbindelse med ein middag for «the United Nations Foundation Board of Directors». Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Ein bløff

«Think large, do large», seier Waleed Ahmed i den fem år gamle P3-dokumentaren «Millionbløffen».

Når media kikka nærare på suksesshistoria vart bløffen etter kvart avslørt.

Hausten 2012 blei Waleed Ahmed fengsla i USA tiltalt for svindel. Etter fleire utsettingar kom dommen hausten 2014

Waleed Ahmed frå Ytre Enebakk blei dømt til 11 års fengsel i USA for svindel. Blant anna har han selt rettar til Justin Bieber-konsertar som han ikkje hadde.

Dommen var streng fordi konfiskerte e-postar viste at Ahmed planla nye svindelforsøk frå fengselet.

«Stol på meg»

Regissør Emil Trier har fått 2,3 millionar kroner frå Norsk filminstitutt til å lage film om Waleed Ahmed, og filmen har fått namnet «Stol på meg».

– Dette er eit identitetsportrett. Det handlar om kven man er og kven man har lyst å vere, drøymer og iscenesettingar, seier Emil Trier.

Sjølv om Ahmed er svindlar og dømt for det, meiner regissøren at han også er ein karismatisk person som fekk til utruleg mykje på kort tid.

– Det som fasinerer meg er kor ung han var. Han var 18 år og går på vidaregåande når dette eventyret startar. Så blir han som 22-åring arrestert av FBI på flyplassen i San Francisco og dømt til 11 år i fengsel. Det er alt det som skjer i mellom her vi nå researcher og lager film om, fortel Trier.

– Han er jo ein svindlar, har du tillit til at du når inn til han?

– Viss han begynner å iscenesette seg sjølve i filmen, så syns eg det er eit interessant aspekt av historia. Eg tenker jo at ting som er sant og ting som ikkje er sant om kvarandre kan vere interessant å visualisere i ein film, seier Trier.

Advokaten hans jobbar nå for soningsoverføring til Norge. Lykkast han, ventar nye rundar i retten.

I ein fråværsdom i Oslo tingrett er Ahmed alt dømt til å betale 3,5 millionar i erstatning til ein sveitsisk investor som han skal ha svindla. Han er også sikta av økokrim for forsikringssvindel.