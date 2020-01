I mars er det ti år siden Robin Helmersen fra Tønsberg fikk en isblokk i hodet da han gikk langs fortauet på Frogner i Oslo.

Kraniet var brukket fra panne til nakke. Etter 14 operasjoner og et tiår med opptrening har han nå et stort håp:

Å delta i Kristinaløpet i Tønsberg til sommeren.

Mosjonister og joggere i alle aldre deltar og kan velge mellom 5 og 10 kilometer. Helmersen har valgt den første distansen og vil gå de fem kilometerne til mål.

– Det har vært fremgang. Jeg satt i rullestol i seks år, så brukte jeg rullator. Nå går jeg, sier Helmersen til NRK.

ISBLOKK: Rester etter is-raset på Frogner. Foto: NRK

Lang opptrening

Han ble lagt i koma, operert 14 ganger, kunne bare bevege øynene og svevde mellom liv og død i månedsvis.

Etter ulykken ble familien fortalt av leger at det kun var en teoretisk mulighet for at Helmersen kunne bli bra igjen.

OPERASJONER: Robin Helmersen på sykehus kort tid etter ulykken. Han måtte gjennom 14 operasjoner. Foto: PRIVAT

Hardtrening

33-åringens mor, Rita Helmersen, er stolt av hva sønnen har fått til med trening.

– Dette har vært en lang reise for han. Det er tøft at han har satt seg et så hårete mål, sier hun.

Robin vet foreløpig ikke hvordan han ligger an til å klare målet han har satt seg.

– Jeg må legge meg i hardtrening og styrke kondisjonen, sier han.

Klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus har tidligere sagt til NRK at man kan oppleve framgang i lang tid etter en så alvorlig skade.

– Robin Helmersen er jo et veldig godt eksempel på det når han kunne ta sine første skritt igjen etter to år. Både når det gjelder å bevege seg, men også når det gjelder såkalte kognitive vansker som å huske, kommunisere eller konsentrere seg, kan man bli bedre over mange år, sa Becker.

Vil være et forbilde

Helmersen håper han kan være et forbilde for andre i liknende situasjon.

– Jeg vil vise at alt går hvis man kjemper med nebb og klør, sier han.

I erstatningssaken i Oslo tingrett i 2011 var det advokat Christian Lundin som representerte Helmersen.

I rettssaken ble gårdeieren ilagt en bot på to millioner kroner og måtte betale oppreisning til Helmersen på 500 000 kroner. I tillegg ble Helmersen tilkjent erstatning på 10.000.000 kroner fra gårdseiernes forsikringsselskap.

– Saken fikk mye oppmerksomhet media, og det ble et skjerpet fokus på å sikre bygårder for takras etter dette, sier Lundin.

VEKTER: Robin bruker mye tid på treningssenter for å bygge seg opp fysisk. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK