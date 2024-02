Morten Wierød blir sjef for industrikonsernet ABB: – Jeg er takknemlig

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Morten Wierød fra Skien blir ny toppsjef for industrikonsernet ABB, og tar over etter Björn Rosengren 1. august 2024.

Wierød har jobbet i ABB siden 1998 og har hatt flere lederstillinger i selskapet.

Han vil lede et selskap med 105.000 ansatte og fokusere på selskapets desentraliserte driftsmodell.

Wierød er utdannet elektroingeniør fra NTNU og har en dyp forståelse av ABB og deres driftsmodell. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg er takknemlig for at styret har gitt meg muligheten til å lede dette fantastiske selskapet hvis ansatte og teknologier er sentrale i utviklingen mot et lavkarbonsamfunn.

Det forteller Skiensmannen, Morten Wierød, etter at det fredag morgen ble klart at han trår inn i rollen som toppsjef for industrikonsernet ABB.

Wierød tiltrer 1. august 2024, og etterfølger Björn Rosengren, som går av med pensjon.

Det har vært et privilegium å jobbe med Rosengren, sier Wierød.

– Jeg vil fortsette å fokusere på vår desentraliserte driftsmodell for å sikre det fulle potensialet til selskapets markedsledende posisjon innen elektrifisering og automatisering, forteller han.

Det norske hovedkontoret til ABB ligger på Fornebu i Bærum med produksjonsvirksomhet og kontorer i Skien. Foto: Britt Boyesen

Blir sjef for over 100.000

Fra august til slutten av året, skal Rosengren gi råd og bistå Wierød for å sikre en smidig overgang.

Han blir nå sjef for til sammen 105.000 ansatte.

– Med Mortens ledelse vil ABB fortsette å fokusere på selskapets viktigste prioriteringer samtidig som de nye økonomiske målene og bærekrafts målene forblir solid forankret, forteller Voser.

Skiensmannen har jobbet i det svensk-sveitsiske industrikonsernet siden 1998. Han er utdannet elektroingeniør fra NTNU og har tidligere hatt flere lederstillinger i selskapet.

– Morten er en sterk etterfølger av Björn med sin dype forståelse av ABB og vår desentraliserte driftsmodell i tillegg til hans omfattende ekspertise, sier ABBs styreleder, Peter Voser.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Wierød fredag morgen, men har ikke lykkes.