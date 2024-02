Den pensjonerte professoren hamret løs da han fikk ordet av programleder Fredrik Solvang under NRKs Debatten torsdag kveld.

Der var Googles beslutning om å etablere datasenter i Skien kveldens tema.

– Det er ingen tvil om at dette datasenteret vil føre til mye høyere strømpriser for vanlige folk. Det kommer aldri til å bli bygget ut så mye kraft som det er behov for, fastslo Randers.

Han fikk støtte av Ådne Naper, som er gruppeleder i Telemark SV,

– Vi ønsker oss ikke permitterte industriarbeidere til jul, sa SV-politikeren, med henvisning til at industritunge områder som Grenland med høyt kraftforbruk, vil få høyere strømpriser.

– Burde bygget atomkraft i går

Naper uttrykte sterk bekymring for den regionale kraftbalansen.

– Tendensen i Norge og Grenland er å legge til rette for enormt forbruk av kraft, men man tenker ikke på hvem som skal produsere den.

Fungerende ordfører i Skien, Jørn Inge Næss (Frp), snakket på inn- og utpust om utbygging av kjernekraft.

Tidligere skiensordfører Hedda Foss Five (Ap) og fungerende ordfører Jørn Inge Næss (Frp) er positive til Googles etablering, men uenige om hvor kraften skal komme fra. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Vi burde begynt å bygge atomkraft i går, fastslo Næss, som mener det var riktig å begå et betydelig naturinngrep for å gi plass til det gigantiske datasenteret.

Næss fremholdt at nytten av en etablering i Skien og Grenland er så stor at de måtte ofre dette arealet.

– Spurte du fuglene som bor der? Ville programleder Fredrik Solvang vite.

– De var nok ikke fornøyd og har vel funnet seg en ny lokasjon.

Vil ikke ha kryptovaluta

Naper mener atomkraft er fullstendig skivebom og minnet Næss på at et kjernekraftverk ikke er oppe og går over natten.

Ådne Naper (SV) er skråsikker på at det vil ta tid før Norge eventuelt får et atomkraftverk. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Innen kjernekraft er hyllevare på IKEA har vi blitt gamle, sa Naper og viste til at 240 megawatt, som Google allerede har behov for i første byggetrinn, ikke er en bagatell.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) mener det er en god beslutning at Google kommer til Skien.

– Vi bruker mer kraft, men også mer data. Vi står overfor en grønn omstilling og store samfunnsutfordringer, men vi er avhengig av Google og andre som skal lagre data.

Statsråden mener det er forskjell på gode og dårlige datasentre.

– Datasenter som brukes til å utvikle kryptovaluta er ikke bra, sa Tung.