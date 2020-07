En mann i førtiårene har over lengre tid skapt frykt og uro i et nabolag i Porsgrunn.

Tidligere har mannen knust ruter og ødelagt biler, og er pågrepet av politiet flere ganger.

I slutten av mai gikk han til angrep på en politibil med øks. Han ble varetektsfengslet i fire uker. Siden han slapp ut 19. juni har han blitt pågrepet to ganger.

Onsdag denne uka måtte politiet løsne varselskudd og bruke hund under pågripelsen av mannen. Da hadde han skadet seg selv med kniv.

Naboene er frustrert over at mannen ikke får hjelp, og at de selv må leve i frykt for at det skal skje noe enda mer alvorlig.

Etterlyser at noen tar ansvar

Lars Johan Skeisvoll Hereid opplevde at moren hans ble drept av en psykisk ustabil mann i Haugesund for halvannet år siden.

Når han leser om mannen som har truet et helt nabolag i Porsgrunn, vekker det vonde minner.

Drapsmannen hadde en årelang historie med vold, rusmisbruk og psykisk sykdom i forkant av den fatale hendelsen i februar 2019.

Han var for syk til å stå ansvarlig for sine egne handlinger, men frisk nok til å bestemme over egen behandling.

Mannen hadde lange utredninger om han utgjorde en fare for seg selv, og om det var selvmordsfare.

– Helsevesenet hadde ikke gjort noen vurderinger knyttet til om han utgjorde en helsefare for andre, sier Skeisvoll Hereid til NRK.

Han har fulgt nøye med på det som skjer i Porsgrunn, og mener helsevesenet har en nesten umulig oppgave.

– Det er ekstremt vanskelig for helsevesenet å være både behandler og ivareta samfunnsvernet, sier sønnen til NRK, som mener dette gjelder flere saker der personer har blitt drept i Norge.

Mener saken i Porsgrunn kunne vært unngått

Denne uken møtte tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) flere representanter for velforeningen i Porsgrunn.

Ifølge velformann Pål Andersen er naboene livredde for at mannen skal skade noen eller seg selv. Flere har flyttet fra området.

Amundsen sier Stortinget allerede har vedtatt en lov som kan løse problemer med personer som er truende i nabolag.

Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: NRK

Amundsen tror situasjonen i Porsgrunn kunne ha vært unngått om regjeringen hadde effektuert loven, som vil gi politi og helsevesen verktøyet de trenger.

Han påpeker at det som avgjør om man skal bruke tvungent psykisk helsevern ikke bare skal gjelde når personen har begått en kriminell handling, men også om man vurderer at en person er i stand til å begå en kriminell handling.

– Samfunnsvern

– Vi skal ikke vente på at det skjer noe svært alvorlig før personen blir plassert på en institusjon. Det er det vi kaller samfunnsvern, sier Amundsen til NRK.

Han mener det er uforståelig at lovendringen ikke er gjennomført.

– Jeg forventer at det skjer så raskt som mulig, sier Frp-politikeren, som nå er medlem av justiskomiteen på Stortinget.

Han har stor forståelse for nabolagets frykt for at det kan skje noe svært alvorlig.

– Da kan man ikke vente på at departementet skal gjennomføre papirarbeidet sitt.

Justisminister Monica Mæland ville ikke kommentere saken i media før hun har svart i Stortinget på spørsmålet som leder av justiskomiteen, Lene Vågslid, har stilt i samme sak.

– Det er helt åpenbart at han er en person som trenger hjelp

Mannens forsvarer, John Arild Aasen, mener det offentlige tjenesteapparatet har sviktet. Han har representert mannen i flere år og mener han har havnet mellom to stoler.

– Det er helt åpenbart at han er en person som trenger hjelp. Ikke fengsel, men hjelp, sa Aasen til NRK da vi snakket med ham tidligere i uken.

Mannen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker.