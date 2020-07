Mann truer naboer: – Vi må se oss over skuldra hele tida

I flere måneder har mannen i 40-årene skremt naboene sine i Porsgrunn. Ifølge Vallermyrene velforening har flere av naboene blitt truet på livet.

Mannen skal ha knust vinduer og ødelagt biler i nabolaget.

I slutten av mai gikk han til angrep på en politibil med øks. Han ble varetektsfengslet i fire uker. Siden han slapp ut 19. juni har han blitt pågrepet to ganger.

Onsdag måtte politiet løsne varselskudd og bruke hund under pågripelsen.

Politiet løsnet varselskudd under pågripelsen av mannen onsdag morgen. Foto: Theo Aasland Valen

Nabo: – Det er et mareritt

Ifølge velformann Pål Andersen er naboene livredde for at mannen skal skade noen eller seg selv. Flere har flyttet fra området.

– Folk har blitt sykemeldte av dette. Det er et mareritt. Vi må se oss over skuldra hele tida. Jeg slipper ikke guttungen min ut i gatene, sier han til NRK.

Nå håper velformannen noen tar ansvar for at mannen blir fjernet fra nabolaget og får den hjelpen han trenger.

– Han er utilregnelig. Han må bli lagt inn og få behandling nå, krever Andersen.

Mannen skal ha knust flere ruter på biler i nabolaget.

Forsvarer: – Trenger hjelp, ikke fengsel

Mannens forsvarer, John Arild Aasen, mener det offentlige tjenesteapparatet har sviktet. Han har representert mannen i flere år og mener han har havnet mellom to stoler.

– Det er helt åpenbart at han er en person som trenger hjelp. Ikke fengsel, men hjelp, sier Aasen.

Ifølge forsvareren ønsker mannen selv å få hjelp. Han sier det er beklagelig at naboene er redde, men mener det kommer av at han ikke har noe tilbud om hjelp.

– Det er jo samfunnets ansvar å finne løsninger. Her må man ta ansvar både for ham og naboene, slik at det går best mulig for alle.

Mannens forsvarer, John Arild Aasen. Foto: Juliane Kravik / NRK

Ordføreren ber innbyggerne passe seg

Ordføreren i Porsgrunn, Robin Kåss, sier kommunen ikke har mulighet til å ta seg av denne personen.

– Det eneste vi kan gjøre er å gi råd til lokalbefolkningen om at de må passe seg og ringe politiet så fort som mulig.

Han mener det er opplagt at personen er farlig for omgivelsene og at han ikke må løslates igjen.

– Den fremste oppgaven til politiet er å sørge for sikkerheten til personer i Norge. Da er det helt uforståelig for meg at de gang på gang løslater denne personen.

– Det viktigste her er ikke finjussen, men sikkerheten til innbyggerne. Kommunen har ikke noen som helst virkemidler, sier ordføreren.

Ordføreren i Porsgrunn, Robin Kåss, ber innbyggerne passe seg og ringe politiet. Foto: Håkon Lie / NRK

Vil varetektsfengsle på nytt

I en e-post til NRK skriver politiet at de er enige i at situasjonen er bekymringsfull, og at de forsøker å ivareta kommunens innbyggere med det lovverket de har.

De opplyser også at de har tett dialog med kommunen når det gjelder denne konkrete personen.

Nå vil de igjen begjære mannen varetektsfengslet.

– Generelt er vi avhengig av et godt samarbeid med kommunen for å få dømt en utilregnelig person til tvungen psykisk helsevern eller tvungen omsorg. Et vilkår er blant annet at «andre tiltak må ha vist seg åpenbart uhensiktsmessige». Ofte er dette tiltak som kommunen må tilby, skriver politiinspektør Guro Siljan.

Ber justisministeren om svar

Lederen av justiskomiteen, Lene Vågslid (Ap), har også lagt merke til hendelsene i Porsgrunn.

Nå har hun sendt spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om hvordan samfunnsvernet sikres i situasjoner hvor farlige personer havner i juridiske gråsoner mellom helse og justis.

I tillegg hva Mæland vil gjøre for at innbyggerne får nødvendig sikkerhet og at den som opptrer farlig får nødvendig helsehjelp i slike situasjoner.