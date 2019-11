– Det er ikkje noko vi kan gjere som vil få mor mi tilbake, men vi må gjere det vi kan for å unngå at andre hamnar i same situasjon som det vi har opplevd no, seier Lars Johan Skeisvoll Hereid.

Han er sonen til 67 år gamle Bjørg Marie Skeisvoll Hereid som vart drepe med øks i Haugesund i februar i år.

Ho budde i Bærum, men besøkte ei familiegrav i Haugesund då ho vart eit tilfeldig offer for 49-åringen den 19. februar i år.

DREPE: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid. Foto: Privat

Måndag var Lars Johan Skeisvoll Hereid til stades i Haugaland tingrett saman med broren og faren sin, då den tiltalte 49-åringen forklarte seg.

– Kva følte du då han forklarte seg?

– Ikkje noko. Det er eigentleg uinteressant. Det er ikkje så mykje som kan kaste lys over den handlinga. Men det kunne ha vore unngått, og eg er meir interessert i å høyre den diskusjonen.

Hereid har tenkt mykje på kva som kunne ha vore gjort annleis. Han viser til ei fråsegn frå politistasjonssjefen i Haugesund, som anslår at det finst minst ti personar av same kaliber som tiltalte, berre på Haugalandet.

– Det betyr at du har i alle fall 500 på same nivå i Noreg. Det er tungt å tenke på at det potensielt går så mange rundt deg som manglar eit tilbod, og der politiet føler seg makteslause, seier han.

I TINGRETTEN: Lars Johan Hereid (t.v.), Lars Johan Skeisvoll Hereid og bistandsadvokat Benedicte Storhaug snakka saman like før retten vart sett måndag. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Tungt å lese

Tiltalte har ein årelag historie med vald, rusmisbruk og psykisk sjukdom, og har sidan mai i år vore innlagt på Valen psykiatriske sjukehus i Kvinnherad.

I mai slo dei sakkunnige fast i ein rapport at tiltalte var psykotisk og ikkje tilrekneleg.

Hereid sit igjen med ei kjensle av at mykje burde vorte gjort for lenge sidan.

– Det som er tungt å lese er at han er vurdert som tungt psykotisk og at det er stor gjentakingsfare. Det har ikkje vore nokon tvil om viljen til å bruke vald. Men likevel blir ikkje samfunnet tatt vare på, seier han.

PÅRØRANDE: Sonen Lars Johan Skeisvoll Hereid, enkemann Lars Johan Hereid og sonen Knut Eiliv Skeisvoll Hereid. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det er nesten ni månader sidan drapet. Korleis har dei månadene vore?

– Det er klart at det påverkar kvardagen. Vi er ikkje ute etter å finne syndebukkar. Vi er ute etter at folk snakkar saman sånn at dei kan lære. Mora mi var lærer. Det beste vi kan bidra med er at det blir lært noko av dette.