Barnevernet tror de vil se flere eksempler på at både barn og foreldre kan flytte inn i en fosterfamilie.

– Vi må tørre å stille de spørsmålene når vi jobber med familier, og se etter alternative løsninger, sier Therese Due. Hun jobber i barnevernet i Skien kommune.

Fagbladet Fontene var først ut med å omtale saken.

Fosterhjem for hele familien

– Han er heldig. Han har to mammaer, sier Fathi Hassan Husein (29).

Sjarmøren hennes på syv måneder kryper fra fang til fang inne i den kommunale leiligheten like utenfor Skien sentrum.

Han pludrer fornøyd. Drikker begjærlig fra tåteflaska med melk som fostermor Jawahir Hassan Ali tilbyr ham underveis på ferden. Griper nysgjerrig etter gardinen. Vil helst ta på alt hele tiden, som småbarn flest.

Therese Due og Jawahir Hassan Ali. Foto: Martin Torstveit / NRK

På bordet står et lite berg med nybakte samosa på et fat til de voksne.

De har blitt en sammensveiset familie, forteller hun.

– Jeg lærer av henne, og hun lærer av meg, smiler fostermoren.

Det var ikke selvsagt at det skulle bli slik.

Hassan Husein har utfordringer som gjør at hun ikke er i stand til å ta hånd om et barn alene.

Barnevernet i Skien var derfor tidlig ute med å informere 29-åringen om at barnet ville bli plassert i et fosterhjem etter at sønnen ble født i april.

En tøff beskjed for de fleste. Noen rådet henne ganske enkelt til å flykte, men det synes ikke barnemoren var noen god ide.

Hun hadde nemlig langt mer konstruktive planer for hvordan hun kunne beholde den daglige kontakten med barnet sitt.

Sammen med sin mor tok hun kontakt med den ti år eldre familievennen Hassan Ali.

Kunne hun tenke seg å hjelpe?

Hun trengte betenkningstid.

Kvinnen som kom til Norge som asylsøker for ni år siden har selv en sønn på åtte år.

Følte hun seg rede til å ta ansvar for to personer til? Hadde hun plass i livet sitt?

Jawahir Hassan Ali (37) og Fathi Hassan Husein (29). Foto: Martin Torstveit / NRK

De to hadde lange samtaler. Ble enige om hvordan ting eventuelt måtte være om de skulle få hverdagen til å gå opp sammen. Klare regler.

Så bestemte 37-åringen seg. Dette skulle de klare.

De var derfor svært spente da de møtte representantene fra barnevernet for å servere dem et høyst uvanlig forslag.

– Viktig å se flere alternativer

– Svaret var ja, sier Therese Due.

Sammen med gode kolleger har hun hatt ansvaret for å følge opp den litt uvanlige familien i Skien.

– For noen er det jo snakk om et livslangt løp. Da er det viktig med en god relasjon, understreker Therese Due. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Det krever et tverrfaglig samarbeid, nøye oppfølging og mye jobbing, sier hun til NRK.

Fostermoren har de siste månedene fått kurs og veiledning i hva det innebærer å være et fosterhjem.

Så langt har barnevernet vært veldig fornøyd med det de har observert, og synes løsningen er inspirerende med tanke på hvordan barnevernet skal jobbe fremover.

Hun berømmer Hassan Ali for at hun sa ja, og håper flere kan være villige til å tenke som henne.

– For noen er det jo snakk om et livslangt løp. Da er det viktig med en god relasjon, understreker Due.

Prøves ut flere steder

Det er første gang denne løsningen prøves ut i Skien, men også andre steder i landet finnes det eksempler på at hele familier får flytte inn i et fosterhjem.

Blant annet i Vest-Telemark.

For et år siden flyttet mor, far og barn inn til en familie i lokalmiljøet. Det skulle vise seg å fungere godt.

– Dette var en familie som strevde veldig. Da fant vi en kompetent familie som var villige til å ta dem imot, forteller Gunn Annie Hellestad. Hun er leder for Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark.

Gutten hadde store utfordringer på skolen, både faglig og sosialt. Etter at familien flyttet inn til fosterfamilien, har bildet endret seg betydelig.

– Med trygge rammer har gutten fått en betydelig utvikling på skolen, og er sosialt aktiv og integrert, forklarer hun.

Gunn Annie Hellestad, leder for Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark. Foto: Privat

Kostnaden er omtrent den samme som å flytte et barn alene til en fosterfamilie.

– I tillegg til å gi en hel familie god hjelp sparer du barnet for den belastningen det er å flytte fra familien sin, mener Hellestad.

Hun tror man vil se mange eksempler på lignende løsninger fremover. Den nye barnevernsreformen trer i kraft fra 2022, men i felt har det skjedd store endringer allerede, sier hun.

– Det er helt opplagt at vi vil gjøre mer av dette. Gode, lokalt tilpassede, tiltak er noe av det barnevernsreformen oppfordrer til, mener barnevernslederen.

– Trygt

Tilbake i Skien er det sovetid for yngstemann i rommet.

Våkenettene er det foreløpig fostermor som håndterer, men på dagtid bytter de to kvinnene på ansvaret for stell, matlaging og rengjøring.

Familieveileder Tina Johansen og Fathi Hassan Husein møtes jevnlig. Foto: Martin Torstveit / NRK

Therese Due og kollegene er trygge på at guttungen får omsorgen han trenger.

– Vi er avhengige av et godt samspill, og i denne situasjonen føler vi oss trygge, sier hun.

Det er en tilbakemelding de to kvinnene setter pris på.

– Jeg kan være sammen med barnet mitt hver dag. Det betyr mye for meg, sier Hassan Husein.