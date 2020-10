Minst 50 koronasmittede fra Polen har kommet den siste uken

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den siste uka har Torp hatt en stor økning i smittetilfeller fra Polen, forteller kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. Nesten alle av de 22 smittede den siste uken, har kommet derifra.

– Det foregår en stor smittespredning i både Polen og andre deler av Europa. Det merker vi i Norge nå, sier kommuneoverlegen.

I forrige uke testet 80 positivt for korona på teststasjonen på Gardermoen. 37 av disse kom fra Polen, opplyser Ullensaker kommune.

FRYKTER MØRKETALL: Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. Foto: Martin Torstveit / NRK

Strammer inn reglene

Smittetallene er svært høye i Polen. På lørdag hadde de enda en ny smittetopp med 13.628 nye tilfeller og hele 179 dødsfall, melder AP.

Landet har også 11.500 pasienter innlagt på sykehus. 911 av dem på respirator, opplyser helsedepartementet i landet.

Utenlandske arbeidere har til nå sluppet ti dager karantene hvis de testet negativt, for å kunne holde hjulene i industrien i gang. NRK erfarer at regjeringen senere mandag kommer til å fjerne unntakene for importarbeidere.

ØKNING: Flesteparten av de 22 koronasmittede på Torp den siste uken, kom fra Polen. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Frykter mørketall

Man tester rundt 30 prosent av dem som kommer til Torp. Testen er frivillig og Augestad frykter store mørketall.

– Det vil være flere av dem som ikke tester seg, som også er positive. Alle får informasjon om karantenereglene. Så vi håper at konsekvensene av at de ikke tester seg, ikke blir så store, sier han.

Prøvesvarene kommer ikke før mellom en og to dager etter testen. Laboratoriet ringer da til den enkelte kommunen som så må følge opp de smittede.