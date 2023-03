– Det er jo i frustrasjon. Forferdelig trist sak for alle som er glade i Fram, sier Høglund.

Beslutningen hans er tatt etter at det i forrige uke ble kjent at flere fremstående Fram-folk har signert et skriftlig initiativ for å oppheve klubbens utestengning av en overgrepsdømt mann.

Det er Østlandsposten (ØP) som omtalte saken først. Avisa har dekket saken gjennom flere artikler.

Nå har Høglund fått nok.

I et innlegg på Facebook tar sportskommentatoren et oppgjør med klubben han har vært medlem igjennom sitt voksne liv.

Kjære IF Fram. Etter 30 år sammen, så takker jeg midlertidig for meg. Her må det ryddes opp før jeg kommer tilbake. Skremmende holdinger hos personer i sentrale posisjoner. En PR-katastrofe og svært ødeleggende for hele klubben. Daniel Høglund

Utestengt fra klubben

Bakgrunnen for uenighetene er en overgrepsdømt mann som er utestengt fra klubben.

Mannen er dømt for overgrep mot mindreårige, men har sonet ferdig.

NRK har lest dommene mot mannen. Overgrepene har skjedd i 2011.

Enkelte mener mannen burde få en ny sjanse som frivillig i klubben.

I en henvendelse til klubben i 2022, som er gjengitt i ØP, ber initiativtagerne om at vedtaket om utestengelse i beste fall oppheves, da de mener to år må anses som tilstrekkelig.

Alternativt at vedkommende skal kunne oppholde seg i Fram-parken inntil klokken 16, og at han da ville kunne være under oppsyn av ansatte i klubben.

19 personer signerte skrivet, deriblant Rune Holst Bloch, daglig leder i Fram.

Flere har i etterkant uttalt at de angrer.

Brevet havnet på styrets bord.

De har vært tydelige på at dette er noe de tar sterkt avstand fra, og ikke vil etterkomme.

I et åpent brev til medlemmene i Fram skriver de blant annet følgende lørdag 11. mars:

Det har vært mye negativitet rundt klubben den siste uken, og vi har stor forståelse for at foreldre, medlemmer og sponsorer har sterke reaksjoner, det er en vanskelig tid. Hovedstyret IF Fram

NRK har vært i kontakt med medlemmet som i 2022 tok initiativ til å la den tidligere overgrepsdømte mannen få en ny sjanse.

Han ønsker ikke å kommentere saken slik den står nå, men skriver på en SMS at saken har vært krevende.

Krever opprydning

Høglund mener at noen sentrale personer i hovedforeningen i Fram har satt klubben i en vanskelig situasjon.

– Klubben skal føles som et trygt sted for barn og unge. Et sted hvor foreldre kan være trygge på at barna blir ivaretatt. Det vet jeg at det er en del foreldre som i øyeblikket ikke føler er tilfelle.

Sportskommentatoren synes de sentrale personene som har vært involvert i skrivet bør sette klubben foran seg selv.

– Det er jo et spørsmål de bør stille seg, om de som har klart å stelle dette i stand bør være i sentrale posisjoner i klubben videre.

Høglund vil ikke være en del av klubben før det har skjedd en opprydding. Han spør seg om Fram kan ha en daglig leder som har signert et slikt skriv.

– Daglig leder må jo forstå at det å hente inn en person som er dømt for seksuelle overgrep mot barn ikke er forenelig med en idrettsforening.

Høglund er derimot klar på at ikke alle som har skrevet under bør trekke seg. Han tror flere ikke har forstått alvoret i hva de har signert på.

Trodde saken var avgjort

Daglig leder i Fram, Rune Holst Bloch, sier til NRK at det har aldri vært meningen at vedkommende skulle ha noen som helst verv, rolle eller medlemskap i klubben.

– Det har vært et spørsmål om det var mulig med et begrenset dagtilbud på en arbeidsplass blant voksne.

Den daglige lederen sier at mannen hadde en tilhørighet til Fram før han ble utestengt. Bloch mener det kun var ment som en søknad eller et spørsmål til styret.

– Det har ikke vært meningen å provosere noen eller skape noen bruduljer.

Ifølge Bloch anså han og de andre som er involvert saken som avgjort da hovedstyret vedtok å si nei til å ønske mannen velkommen tilbake 14. desember i fjor.

– Det har ikke vært noen kampsak for oss. Vi har full respekt for vedtaket som ble fattet i hovedstyret.

Tema i styremøte

Onsdag skal klubben avholde styremøte, der den senere tids utfordringer er blant temaene som vil bli behandlet.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra styreleder Rolf Nilsen. Han svarer følgende på SMS:

– Dette er en av mange saker som skal behandles på styremøtet. Ønsker ikke å gi noen kommentarer utover det.

Krever plettfri vandel

Norges idrettsforbund er tydelige på at personer som jobber med barn og ungdom skal ha plettfri vandel.

– Der har ikke idrettslaget noen mulighet til å bestemme det selv. Det er ikke lov, sier Håvard Øvregård, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund.

Håvard Øvregård, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund. Foto: Anders Fehn / NRK

Når det gjelder andre roller enn ansvar for mindreårige må idrettslaget selv gjøre en vurdering av en eventuell risikosituasjon, forklarer han.

Idrettslaget står fritt til å ønske personer som er fradømt retten til å være medlem velkommen tilbake i klubben.

– Dette er en vurdering hovedstyret i idrettslaget gjør, hvis det er behov for det.

Norges idrettsforbund har ikke oversikt over hvor mange som fradømmes retten til medlemskap i idrettsklubber.

Forbundet opplever en lavere terskel for å si ifra om uønsket adferd i idretten. Etter 2018 har de sentralt fått fra to til ti henvendelser i måneden om brudd på retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.