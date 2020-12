Mandag skjer noe som ikke har skjedd på 800 år

HIMMELFENOMEN: Slottsfjelltårnet i Tønsberg med månen (til venstre), Saturn (litt over og venstre for tårnet), og Jupiter (til høyre) i november i år. 21. desember vil Jupiter og Saturn stå nærmere enn fullmånens diameter. Månen er overeksponert for å få frem Saturn.

Foto: Joakim Martin