Leste om gammel drapssak

27-åringen som møter i retten etter drapet på Bård Lanes får spørsmål om flere telefonsamtaler med personer som ikke er tiltalt for drapet. Han vil ikke svare på spørsmål om andre folk han har hatt kontakt med.

Den 27 år gamle mannen er tidligere dømt i forbindelse med et brutalt drap i Spjelkavik i 2014. 27-åringen ble dømt til tre års fengsel for likskjending etter at han tente på i leiligheten der drapet skjedde.

Uka før drapet i Tønsberg skjedde, gjorde han flere google-søk på Spjelkavik-drapet. Han forklarer det med at han er opptatt av saken fordi gamle venner av han var involvert, og at han av og til leser om den gamle saken når han er ruset.