Lager Easee - 81 har fått varsel om oppsigelse

Norautron har produsert elbil-laderen Easee. Nå får det konsekvenser for 81 ansatte i Horten at elbil-laderen har fått forbud mot salg i Sverige. Det kom fram på et allmøte i går tirsdag, skriver Gjengangeren.

Selskapet Easee er nemlig i hardt vær. I forrige uke ble det klart at svenske myndigheter stanser salget av to av deres mest solgte ladebokser i landet.

Årsaken skal være det svenske myndigheter mener er feil og mangler ved ladeboksen Easee Home.

Easee er veldig uenig, og har både anket og bedt om en midlertidig forføyning. Men, et vedtak om salgsstans i Sverige gir også stans av salg i Norge, på grunn av EØS-reglene.

Norautron i Horten har 325 ansatte og Gjengangeren har tidligere meldt at ca. 100 personer jobber med å produsere Easee-bokser. Nå har 81 fått varsel om oppsigelse.