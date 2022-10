Kulturlivet rammes igjen – billettsalget går tregt

I 2020 vant Knut Marius Djupvik Stjernekamp på NRK.

Som vinner skulle han egentlig ut på turné og feire. Med det satte koronaen en stopper for.

I februar 2023 kan det endelig bli noe av, og han gleder seg til tre måneder på farta landet rundt.

Men nå er det nye skyer i horisonten; økonomisk trange tider.

– Vi merker at det er vanskeligere å få folk inn dørene, forteller Djupvik.

Prognosen: Ned 65 prosent

En fersk undersøkelse utført av Norske kulturhus blant 130 kulturhus i Norge, viser at det denne høsten blir 40 prosent mindre aktivitet.

Det betyr færre konserter, foredrag, forestillinger, øvelser for lokalt kulturliv og kinovisninger

Sånn så det ut under pandemien og kohorter var et ord vi brukte flittig. Fortsatt er mange nølende til å kjøpe billetter. Foto: Britt Synnøve Johansen

Det igjen fører til at billettsalget kan falle med så mye som 65 prosent, sammenlignet med 2019.

Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus, roper et varsko. Igjen er det kulturlivet som rammes.

Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus. Foto: Ida Yasin Andersen / nrk

– Vi ser at kulturopplevelser er av det som kan kuttes, når folk nå må snu på hver krone.

– Strøm, mat, husholdningsvarer og drivstoff må man ha, og lånet er man nødt til å betjene, sier Hodneland.

Nedgangen de ser for høsten er prognoser og håpet hennes er at resultatet vil bli bedre.

Norske kulturhus er kulturhusenes interesseorganisasjon og har 130 medlemmer fra hele Norge.

Dette er tallene som skremmer kultur-Norge Ekspandér faktaboks 2022 sammenlignet med 2019 Antall arrangementer 1. halvår: Nedgang på om lag 20% Antall solgte billetter 1. halvår: Nedgang på om lag 33% Antall arrangement booket i 2. halvår : Nedgang på ca. 40% PROGNOSE: Antall solgte billetter 2. halvår: Nedgang på ca. 65% Det speiler de arrangement som ligger inne i bookingsystemet nå. Kilde: Spørreundersøkelse fra Norske kulturhus til sine 130 medlemmer.

Stjerner og barnebarn

Færre konserter og færre i salen. Da blir det vanskelig for artister som er middels kjente, eller helt ferske.

– De store stjernene ser vi trekker folk uansett. De som allerede har et navn, sier Hodneland. Hun frykter at det blir for risikabelt for arrangørene å booke inn B-og C-laget.

Karpe fylte Oslo Spektrum spilte 10 konserter utsolgte konserter i august. Foto: Pressebilde

Lokale forestillinger har hun også tro på kan gå bra.

– Folk vil se naboen eller barnebarnet sitt på scenen, forklarer hun.

Knut Marius synger Teigen

Det er de siste forberedelsen til helgens konsert i Tønsberg. I Jahn Teigens hjemby burde det være trygt å sette opp en konsert med hans musikk.

Beate Zeiffert har sovet dårlig i venting på at billettene skulle gå unna. Foto: privat

Primusmotor er Beate Zeiffert. Hun skal selv synge sammen med Knut Marius Djupvik og Stokke storband skal spille.

Zeiffert sier at det har vært skummelt å vente på at folk skal kjøpe billetter, for det har gått tregt.

– Vi har ikke sovet så godt om natta, sier hun.

Men tre dager før konserten lørdag så løsnet det.

– Nå kan det bli utsolgt, sier hun og er tydelig lettet. Man må bare ha is i magen og har man noe bra å vise fram, så går det, tror hun.