Kritiserer Enova: – En vits som kun støtter de rike

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Huseier Stian Thomassen oppgraderte huset for å spare strøm, men fikk ingen støtte fra Enova.

Thomassen mener at Enova kun støtter de som har råd til å totalrenovere huset, og at små tiltak ikke blir vurdert.

MDG ber om å bruke oljepenger for å gi flere støtte til energieffektiviseringstiltak.

Enova gir støtte til såkalte "forbildeprosjekter", og mener at deres hovedoppgave er å sørge for at nye og uprøvde teknologier får fotfeste i markedet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– De oppfordrer deg til å gjøre energitiltak, men så må du renovere huset fullstendig. Små tiltak har ingen ting å si for Enova, fortviler huseier Stian Thomassen i Mandal.

I fjor byttet den blide sørlendingen tre vegger. Han isolerte og økte tykkelsen på dem.

Samtidig skiftet han ut alle vinduer i én etasje, og har tidligere installert varmepumpe.

Til sammen betalte huseieren over 400.000 kroner.

Til det fikk han 0 kroner i støtte av det statlige foretaket Enova.

– Ikke for mannen i gata

Energieffektivisering i norske bygninger kan redusere energibruken tilsvarende 10 prosent av Norges strømforbruk, ifølge NVE.

Thomassen merket raskt resultater på strømregningen.

Huseieren forstår ikke hvorfor staten ikke stimulerer til at flere gjør som han i en tid hvor kraft har blitt en mangelvare.

Han er provosert over de manglende støtteordningene Enova har til energisparing rettet mot middelklassen.

– Det er jo ikke for den vanlige personen i gata.

NRK har tidligere fortalt om alenemoren fra Skien som isolerer huset sitt selv, innimellom vakter som sykepleier og med omsorg for to barn:

Vil ha trinnvis oppgradering

Et av de mest lønnsomme strømsparingstiltakene man kan gjøre er å skifte vinduer.

Vinduer står nemlig for 40 prosent av varmetapet i norske bygninger, opplyser NHO-foreningen Norske trevarer.

De representerer nærmere 300 norske trevarebedrifter.

Hilde Widerøe Wibe er daglig leder i Norske trevarer. Hun opplever at nordmenn ikke velger lavenergivinduer som kan redusere strømregningen.

– 70 prosent sier at de ville gjort energieffektive tiltak i hjemmet sitt, hvis det fantes støtteordninger.

Hilde Widerøe Wibe, daglig leder i Norske trevarer. Foto: PRIVAT

Wibe tar til orde for en trinnvis støtteordning. Hun mener Norge bør se til Danmark.

Der gir de støtte på mellom 25 og 30 prosent av kostnaden hvis man bytter ut gamle vinduer med lavenergivinduer.

– Slik at når du har råd til å bytte det ene vinduet så kan du ta det.

Linda Bakken i Skien byttet ut nesten alle vinduene i huset, men ventet med ett. Til det fikk hun ingen støtte. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

NRK har blitt kontaktet av mange som opplever at Enova ikke støtter «den vanlige mannen i gata».

Stort engasjement Forbrukerrådet mener flere bør få støtte av Enova til å redusere strømbruken i norske hjem. Her er noen av reaksjonene. «Jeg har kontaktet Enova mange ganger, men umulig å få støtte til noe som helst. Bolig fra 1913. Ikke ville de gi støtte verken til varmepumpe eller nye vinduer eller rentbrennende ovn. Bare tull hele greia. Ren symbolpolitikk, så vi fyrer med ved og olje fra september til mai. Enova er en vits!»

«Jeg ringte Enova og spurte om hvilke tiltak som ga støtte. Fikk da som svar at de ikke ga støtte til oppgradering av leiligheter eller sameie. Dette er utrolig urettferdig, og rammer veldig mange. Er det virkelig slik at vi som bor i gamle leiligheter ikke trenger oppgradering?»

«Dette er enkel matematikk! Jeg har et hus fra 1932. Det fikk pumpet inn noe isolasjon på -80 tallet. Hvis jeg skal ha energiklasse A, så må jeg skifte alle vinduer, rive av kledning, fore ut, etterisolere og ny kledning som skal males. Uten å ha finregnet på det er det en kostnad på 1-11/2 mill. Hvis jeg betaler 50 000kr/år i strøm og får redusert energi kostnaden med 50 % vil jeg trenge 40 år på å regne hjem 1 mill. Jeg er 67 år. Med dagens tilskuddsordning vil jeg aldri starte denne prosessen, som også vil måtte involvere vernemyndighetene.»

«Jeg er underveis i store oppgraderinger av egen bolig, blant annet etterisolering og bytte av vinduer. Jeg har fagbrev som tømrer og gjør derfor (selvsagt) mest mulig selv. Oppgraderingene klassifiserer ikke for tilskudd, fordi jeg ikke er en «godkjent bedrift» av Enova. Skulle tro fagkompetanse og utførelse er viktigere enn hvem som utfører.. Om man i tillegg kan dokumentere utførelsen så ser jeg ikke hvorfor det ikke kan støttes. For meg er det uansett mer lønnsomt å gjøre jobben selv uten støtte enn å betale for å få litt igjen.»

Vil at oljeselskapene skal betale varmepumpa di

NRK har tidligere fortalt at Forbrukerrådet vil gjøre Enovas mandat mer forbrukervennlig.

Det vil også Miljøpartiet De Grønne.

De mener den manglende støtten til energieffektiviseringstiltak er en av de største forsømmelsene fra regjeringen på klima- og energifeltet.

MDG vil nå endre loven og ilegge oljeproduksjonen en ny omstillingsavgift.

– Vi vil ha en støtteordning som er betalt av oljeindustrien og er enkel og grei å forholde seg til for folk, sier leder Arild Hermstad.

MDG-lederen mener mer må gjøres slik at flere kan få støtte til å få ned energibruken. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

MDG vil gi støtte til varmepumpe, mer til solceller og også øvrig energisparing som etterisolering, nye vinduer og andre enøktiltak.

Klimaministeren innrømmer at dagens ordning har forbedringspotensial.

Han vil nå se på hvordan ordningen for energisparing bedre kan treffe flere.

Men han vil ikke hente penger fra olja, slik MDG foreslår. Det mener han bryter med handlingsregelen:

– Vi er nok skeptiske til det forslaget, men det er ingen tvil om at vi trenger å fortsette å legge til rette for å energieffektivisere og påvirke egen strømregning, sier Andreas Bjelland Eriksen.

Klimaministeren sier regjeringen jobber for at flere skal få støtte og sier de allerede er godt i gang. Foto: Tom Balgaard

Enova støtter ny teknologi og forbildeprosjekter

Enova har merket rekordstor interesse for energitiltak de siste årene. I 2023 ga de støtte til nærmere 35.000 energitiltak i husholdninger.

Når det gjelder etterisolering og utskifting av vinduer er de klare på at de gir støtte til såkalte «forbildeprosjekter».

I 2023 ga de 67,5 millioner kroner til over 600 forbildeprosjekter, som blant annet inkluderer etterisolering og utskifting av vinduer.

– Enovas hovedoppgave med støtteordningene rettet mot boligeiere er å sørge for at nye og uprøvde teknologier får fotfeste i markedet, og bidra til at løsningene på sikt blir foretrukket uten støtte, sier direktør for teknologi- og markedsutvikling Astrid Lilliestråle til NRK.

Astrid Lilliestråle, markedsdirektør i Enova. Foto: Enova

Enova viser til at svært mange boligeiere også tar grep og gjennomfører energitiltak uten støtte fra dem.

Tilbake i Mandal er huseieren dypt skuffet over Enova, som han kaller en vits og et klenodium for de rikeste.

– Jeg var mildt sagt sjokkert når jeg gikk gjennom Enova sin side og snakket med rådgiver om hva jeg kunne få støtte for. 0. Absolutt null, nada, nix, sier han til NRK.