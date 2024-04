Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Alenemor Linda Bakken har forsøkt å isolere deler av huset sitt selv for å spare strøm.

Byggebransjen ber om strakstiltak for etterisolering av hus, da mange norske boliger har dårlig energikarakter.

Energieffektivisering i norske bygninger kan redusere energibruken tilsvarende 10 prosent av Norges strømforbruk, ifølge NVE.

Byggebransjen foreslår momsfritak eller skattefradrag for huseiere som energioppgraderer egen bolig.

Klimaministeren mener tilskuddsordninger gjennom Enova er en bedre løsning enn skattefradrag.

Enova betalte i fjor 67,5 millioner kroner til 607 boligeiere som oppgraderte eldre boliger til dagens energikrav.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Det blir kaldt med en gang du setter deg ned her.

Linda Bakken sitter på gulvet og leker med sønnen Adam i huset hun eier i Skien.

I tillegg til gutten på halvannet år, har hun en sønn som er fem år gammel.

På vinterstid opplever sykepleieren ofte å få en strømregning som bikker 3500 kroner for én måneds forbruk.

Puttet isolasjon i kjellertaket

– Jeg har hørt at det ikke er så galt, men jeg syns det er mye. Vi er bare tre stykker, og guttene bruker jo ikke så mye strøm ennå.

Bakken har selv forsøkt å isolere etasjeskillet ned til den kalde kjelleren. Hun har ganske enkelt puttet isolasjon i taket under gulvet hun sitter på.

31-åringen pleier å legge et teppe på gulvet så sønnen ikke skal fryse når de leker. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

– Det hjelper litt, sier hun.

Nå vurderer Bakken å investere i en varmepumpe i kjelleren.

Svake energikarakterer

75 prosent av småhus og boligblokker i Norge har dårligere energikarakter enn C.

Boligen til sykepleieren er fra 1981, og har energimerke E.

Bygninger står for cirka 40 prosent av energibruken i Norge, ifølge Energidepartementet.

De eldre boligene har det høyeste energibehovet og er ofte dårligere isolert.

Huset til Linda Bakken har energimerke E. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Energibesparelse ved etterisolering Ekspander/minimer faktaboks En enebolig bygget i 1980 på 150 kvadratmeter beregnes til å bruke ca. 27.000 kilowattimer energi (hvis den ikke har installert varmepumpe). Boligen vil da vanligvis ha energikarakter E i energimerkeordningen. Hvis vi antar en energipris på kr 1 pr. kWh vil årlige energikostnader bli kr 27.000,-. Hvis boligen etterisoleres med 10 cm tillegg i vegger, 15 cm tillegg i tak og nye trelags vinduer, vil beregnet energibruk reduseres med ca. 9.500 kWh, og kostnadene med kr 9.500,-. Energikararakteren vil da være forbedret til C. Kilde: Enova

Krise i byggebransjen

Samtidig er byggebransjen i krise. Det bygges lite og det er planlagt lite i 2024 og 2025 også. Det får aktørene til å rope varsko.

– Kompetansen forsvinner ut av Norge og hvis ikke det kommer virkemidler snarest vil den ikke være der når markedet igjen er klare til å starte.

Det sier administrerende direktør Bjørnar Gulliksen ved Isola. Han mener Norge kan redusere energiforbruket betraktelig ved å energioppgradere gamle bygninger til moderne standard.

– Ved å ha fokus på og komme med virkemidler som gjør at det blir lettere for huseiere å energioppgradere egen bolig, vil vi oppnå enorme samfunnsmessige gevinster. Det vil også bidra til at strømregningen for den enkelte familie reduseres betydelig.

Hos Isola mener direktør Bjørnar Gulliksen at mange vil tjene på å gi støtte til etterisolering. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Gulliksen ser for seg et momsfritak eller ROT-fradrag slik de har i Sverige. Der får man et skattefradrag for håndverkerhjelp.

Vil ha skattefradrag

Isola-sjefen får støtte av direktørkollega Erland Løkken i Bergene Holm, som er landets nest største trelastprodusent.

De selger mindre trelast nå, men blir reddet av kronekursen og eksport til utlandet.

Løkken tar til orde for et skattefradrag på inntil 250.000 kroner for privatpersoner som etterisolerer boligen i løpet av 2024 og 2025.

Han mener det vil kunne frigjøre strøm til andre tiltak og hindre naturinngrep slik at hele samfunnet vil få lavere strømpriser.

– Ved å ta aktive grep nå, vil vi klare å sysselsette snekkerne med å etterisolere bygningsmasse. Da beholder vi også kompetansen til det skal bygges nye boliger igjen. Vi får ned strømforbruket, vi får ned strømprisen og vi får frigjort energi og strøm til næringslivet som sårt trenger mer energi.

Og ikke minst, legger han til:

– Det vil redusere klimautslippene.

Løkken mener strømprisene og etterspørselen etter strøm vil øke i årene som kommer dersom det ikke tas grep raskt.

100.000 varmepumper installert i fjor

Denne uken kom EU til enighet om nye regler for energisparing i bygg.

Innen 2026 skal alle land lage en plan for å redusere gjennomsnittlig bruk av primærenergi i boliger med 16 prosent. Det omfatter årene frem til 2030 og deretter med 20–22 prosent frem til 2035.

Stadig flere installerer varmepumper i boligene sine. Foto: Irmelin Kulbrandstad / NRK

Stortinget har vedtatt et mål om å redusere energibruken i eksisterende bygninger med 10 terawattimer (TWh).

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier det allerede skjer mye innenfor energieffektivisering.

Han tror imidlertid ikke på skattefradrag, men mener tilskuddsordninger gjennom Enova er en bedre løsning.

– I 2023 ble det installert 100.000 varmepumper i Norge.

I fjor betalte Enova 67,5 millioner kroner til 607 boligeiere som oppgraderte eldre boliger til dagens energikrav.

1228 boligeiere fikk tilskudd til å leie inn en energirådgiver for å lage en energiplan for oppgraderingen.

Tips til å energieffektivisere boligen din: Ekspander/minimer faktaboks Tips fra Huseiernes Landsforbund: I stedet for skift av hele vindu så kan man skifte kun isolerglasset. Dette koster gjerne 1/3 av prisen for hva nye vinduer koster.

Ofte er eldre karmer for smale til å installere 3-lags vinduer, men dette finnes det løsninger på i dag. Det er firmaer som kan levere 3-lags glass med u-verdi helt ned i 0,5 som er tilpasset montering i eldre karmer.

Varmetapet fra ventilasjonen kan også reduseres med installering av balansert ventilasjon, dette vil raskt kunne gi en betydelig reduksjon i oppvarmingskostnadene. Det finnes ventilasjonsaggregater som kan gjemmes i kjøkkenskap hvis det er plassproblemer. Et annet produkt som ofte benyttes er desentralisert ventilasjon med varmegjenvinner. Dette er vifter som monteres i eksisterende ventilasjonsluker og en forenklet balansert ventilasjon.( disse anbefales ikke på soverom)

Smart strømstyring er også et produkt det er lurt å installere i boligen. Disse kommer som enklere systemer som du kan montere selv eller mer avanserte som må monteres av elektriker. Fordelen med smarthus løsninger er at man kan styre noe av forbruket og får en god oversikt over hvilke komponenter som forbruker mye strøm. Ofte er eldre varmtvannsberedere syndere som øker strømforbruket i en bolig.

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak Enova gir tilskudd til i privatmarkedet.

Husbanken tilbyr lån til å oppgradere bolig.

Klimaministeren sier han jobber for at vanlige folk skal få støtteordninger som har reell effekt.

– Jeg er opptatt av at vanlige folk må få tilgang på støtte fremover. Vi skal utforme støtteordningene på en måte som gjør at de treffer vanlige folk. Det er noe vi hele veien jobber med å videreutvikle.

Frykter for framtida

Isola-direktøren frykter for framtida til sine barn og kommende generasjoner.

– Vi bygger altfor lite. De unges inngangsbillett til boligmarkedet har blitt så høy. Det å ha fokus på de eldre bygningene kan være en del av løsningen.

Tilbake i Skien er alenemoren godt i gang med isoleringsprosjektet sitt.

Alenemoren gjør mye på egenhånd for å etterisolerer boligen sin. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Hun tar vegg for vegg utvendig, med litt hjelp fra en snill lillebror. Vinduene har hun fått satt inn av fagfolk.

Slik kan alenemoren spare penger på strømbruken Ekspander/minimer faktaboks Ved å etterisolere loftet med 200 mm isolasjon så vil årlig besparelse være 1180 kwh.

Ved å skifte vinduer (antatt størrelse) med U-verdi 0,8 så vil dette gi en besparelse på ca 4000 kwh.

Ved å installere en luft-til-luft varmepumpe så kan strømforbruket til oppvarming reduseres med opptil 70% sammenlignet med elektriske panelovner. De to første tiltakene gir en årlig besparelse på 5180 kwh. Installasjon av en varmepumpe kan gi en besparelse på 9000 kwh. Med en strømpris på 1 kr er det 14180 kr spart. Utgangspunktet er at boligen har et oppvarmingsforbruk på ca 20 000 kwh. Kilde: Huseiernes landsforbund

– Det blir gjerne litt sene kvelder. Når barna har lagt seg, eller at de kanskje er i barnehagen og jeg har fri fra jobb, forklarer hun.

– Hva om du hadde sluppet moms eller fått støtte fra myndighetene?

– Det hadde så klart hjulpet og ting hadde gått litt fortere. Slike løsninger er kanskje litt mer motiverende for folk i min situasjon med én inntekt.