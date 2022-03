Kreftrammede Silje har fått Nav til å endre parykk-regler

De siste to årene har vært tøffe for den 39 år gamle trebarnsmoren.

Først fikk hun brystkreft i mai 2020. Etter at hun var blitt friskmeldt, fikk hun i mai 2021 ny kreftdiagnose. Da fikk hun påvist blodkrefttypen akutt lymfoblastisk leukemi.

– Den er veldig dødelig og mer aggressiv, sier Kolberg.

For barnas skyld

Etter cellegift mistet hun håret igjen og kjøpte parykk. Den liker hun å bruke fordi hun føler seg mer vel, men også for ungenes skyld.

– For barna er det viktig at jeg ser mest mulig normal ut og ikke ser syk ut. Jeg prøver ikke å fortrenge at jeg er syk, men vil ikke at det skal ta all fokus i hverdagen.

Silje Birgitte Strand Kolberg sammen med barna Victor (7) og tvillingene Philip og William (snart 4 år) spiller spill etter SFO og barnehage sammen med pappa Cato Kolberg (bak Victor). Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Reagerer på plast og syntetisk materiale

Derimot har hun brukt tid på å få den økonomiske støtten av Nav hun mener hun har krav på for parykk.

Hun har riktignok fått 5.725 kroner som gis til en billigere parykk med kunstig hår. Men Kolberg mener hun har krav på et høyere beløp fordi hun har allergi mot plast.

På grunn av allergien kjøpte hun en parykk til 23 000 kroner med ekte hår. Siden innsiden av parykken er syntetisk og den har gitt svie og kløe, antar hun at en parykk med kunstig hår ville gitt mer irritasjon på hals og nakke.

Kolberg sier hun har reagert på plast i mange år, som plasthansker. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Vil ikke gi støtte til dyrere parykk

Nav har avslått Kolbergs søknad om utvidet støtte, fordi hun ikke kan dokumentere at hun har allergi.

Nav kan gi inntil 14.825 kroner for en parykk med naturlig hår, hvis personen kan dokumentere kontaktallergi.

Kolberg har erklæring fra en hudlege som skriver at det klart høres ut som om at Kolberg lider av kontaktirritasjon mot nåværende parykk, ut ifra det Kolberg selv forteller.

Dessuten mener hudlegen at en test for å påvise kontaktallergi, vil være vanskelig i hennes situasjon. Hudlegen skriver at cellegiften kan påvirke immunforsvaret og svaret på testen.

Men ifølge Navs klageinstans må kravet om allergitest følges, selv om hun er i en situasjon hvor det ikke er mulig.

Både Kolberg og Kreftforeningen synes reglene er firkantet.

– Akkurat denne type sak har vi ikke vært borti før. Dette oppleves som urimelig, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

Tårene og maskaraen renner når hun får vite at Nav endrer reglene. Du trenger javascript for å se video. Tårene og maskaraen renner når hun får vite at Nav endrer reglene.

Endrer reglene

Men etter at NRK tok kontakt med Nav, har Nav bestemt seg for å endre reglene om allergitest.

– Vi kommer til å presisere dette i regelverket slik at vi i tilsvarende saker ikke krever at det gjennomføres en allergologisk utredning dersom en slik utredning ikke er hensiktsmessig, sier avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav.

Han sier at de ikke har behandlet en slik type klage før som de har fått av Kolberg.

– Det er nytt for oss at denne problemstillingen har kommet opp; at testen ikke er pålitelig i de sakene hvor folk har cellegiftbehandling, sier Grundtjernlien.

Men hva det betyr for Kolbergs støtte til parykk, kan han ikke si nå.

– Vi kommer til å se på saken på nytt og vi tar kontakt med Silje, sier han.

Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav sier at de ser at regelverket slår uheldig ut i Kolbergs tilfelle, og de vil derfor endre det. Foto: Nav

Verdt kampen

Kolberg jubler og gråter av glede når hun får høre Navs svar.

– Det er helt fantastisk! Det er derfor man gidder å bruke energi på dette, selv om man er syk og ikke har tid å ta av egentlig.

Hun sier hun også er glad for at det kan hjelpe andre i samme situasjon.

– Det er verdt kampen, når man vinner fram. Nav, staten, mot lille meg. Hurra!

Venner samlet inn penger

Hun går på arbeidsavklaringspenger og sier hun ikke har økonomi til å betale parykken av egen lomme.

Nå har innsamlede penger fra venner og andre gått til parykken.

Ei venninne startet innsamling på Spleis til Kolberg. Pengene skulle gå til barnas julegaver, løpende utgifter og at Kolberg kunne ta med mannen sin på en kjærestehelg.

Kolberg vil heller at disse pengene skal gå til aktiviteter med familien, framfor utgifter som hun mener det offentlige skal dekke.

– Jeg skulle heller tatt med meg barna og reist til dyreparken eller Disneyland Paris og gjøre noe spesielt som barna husker. Når man ikke vet hvor mye tid man har, vil man skape så mange minner som mulig.