Det skal ha vært brann eller røykutvikling i kjelleren på stasjonen. Det skal også ha vært flere branntilløp langs selve jernbanesporet.

Politiet ble varslet like etter klokken 11.30 tirsdag. Nødetatene er på stedet og politiet opplyser at politihelikopteret vil fly lavt over skinnegangen fra Sandefjord til Larvik for å skaffe oversikt over situasjonen.

– Slik vi har forstått det per nå, har det vært et lynnedslag i hovednettet til toglinjene som har medført at det har blitt overspenning. Det har vært brann eller røykutvikling på fire steder, på jernbanestasjonen her i Sandefjord og på tre sikringsskap i forbindelse med toglinjene, sier politiets innsatsleder på stedet, Espen Solemdal, til NRK i 12.15-tiden.

Politiet har ikke mottatt meldinger om personskader.

Et sikringsskap med brann- eller røykskader ved skinnene langs Skiringssalveien. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Politiet opplyser at en kjøreledning har falt ned på skinnegangen.

– Det er ikke noe strøm på toglinjene fra Stokke og sørover, så her er det ikke mulig å passere akkurat nå, sier Solemdal.

Vy opplyser på sin side at strekningen Tønsberg-Larvik er stengt for togtrafikk, og at reisende må regne med forsinkelser og innstillinger.

De vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.